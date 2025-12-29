Смертельна ДТП з Джошуа в Нігерії: загинули тренери боксера

Ентоні Джошуа після аварії. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії. В автотрощі загинули двоє людей.

Про особи двох загиблих людей повідомив британський боксер Кріс Юбенк-молодший.

Реклама

Читайте також:

Джошуа із загиблими тренерами. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Хто загинув у ДТП з Джошуа

У смертельній дорожньо-транспортній пригоді за участі Ентоні Джошуа загинули двоє членів його тренерського штабу — Роберт Латц та Сіна Гамі.

За наявною інформацією, під час аварії обидва тренери перебували на передніх сидіннях автомобіля Lexus. Сам Джошуа в момент зіткнення сидів позаду та фізично майже не постраждав.

Сіна Гамі працював з боксером як тренер з фізичної підготовки. Саме він відповідав за кондиції Джошуа під час підготовки до поєдинку проти Джейка Пола, який відбувся лише два тижні тому.

Роберт Латц був особистим тренером Ентоні та входив до його найближчого оточення, супроводжуючи спортсмена на тренуваннях і зборах.

Обставини аварії наразі з’ясовуються. Загибель двох фахівців стала серйозним ударом для команди Джошуа та боксерської спільноти загалом, оскільки вони працювали й з другими боксерами.

Нагадаємо, центральний форвард "Роми" Артем Довбик може стати гравцем відомого клубу з Ла Ліги.

Англійський "Ліверпуль" підписав талановитого українського футболіста.