Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт В ДТП з Джошуа загинули близькі до боксера люди

В ДТП з Джошуа загинули близькі до боксера люди

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 22:13
Смертельна ДТП з Джошуа в Нігерії: загинули тренери боксера
Ентоні Джошуа після аварії. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії. В автотрощі загинули двоє людей.

Про особи двох загиблих людей повідомив британський боксер Кріс Юбенк-молодший.

Реклама
Читайте також:
Энтони Джошуа попал в ДТП
Джошуа із загиблими тренерами. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Хто загинув у ДТП з Джошуа

У смертельній дорожньо-транспортній пригоді за участі Ентоні Джошуа загинули двоє членів його тренерського штабу — Роберт Латц та Сіна Гамі.

За наявною інформацією, під час аварії обидва тренери перебували на передніх сидіннях автомобіля Lexus. Сам Джошуа в момент зіткнення сидів позаду та фізично майже не постраждав.

Сіна Гамі працював з боксером як тренер з фізичної підготовки. Саме він відповідав за кондиції Джошуа під час підготовки до поєдинку проти Джейка Пола, який відбувся лише два тижні тому.

Роберт Латц був особистим тренером Ентоні та входив до його найближчого оточення, супроводжуючи спортсмена на тренуваннях і зборах.

Обставини аварії наразі з’ясовуються. Загибель двох фахівців стала серйозним ударом для команди Джошуа та боксерської спільноти загалом, оскільки вони працювали й з другими боксерами.

Нагадаємо, центральний форвард "Роми" Артем Довбик може стати гравцем відомого клубу з Ла Ліги.

Англійський "Ліверпуль" підписав талановитого українського футболіста.

ДТП аварія бокс Ентоні Джошуа загибель
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації