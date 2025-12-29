Смертельное ДТП с Джошуа в Нигерии: погибли тренеры боксера

В ДТП с Джошуа погибли близкие к боксеру люди
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии. В автокатастрофе погибли два человека.
О личностях двух погибших людей сообщил британский боксер Крис Юбенк-младший.
Кто погиб в ДТП с Джошуа
В смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием Энтони Джошуа погибли двое членов его тренерского штаба — Роберт Латц и Сина Гами.
По имеющейся информации, во время аварии оба тренера находились на передних сиденьях автомобиля Lexus. Сам Джошуа в момент столкновения сидел сзади и физически почти не пострадал.
Сина Гами работал с боксером как тренер по физической подготовке. Именно он отвечал за кондиции Джошуа во время подготовки к поединку против Джейка Пола, который состоялся всего две недели назад.
Роберт Латц был личным тренером Энтони и входил в его ближайшее окружение, сопровождая спортсмена на тренировках и сборах.
Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Гибель двух специалистов стала серьезным ударом для команды Джошуа и боксерского сообщества в целом, поскольку они работали и с другими боксерами.
Напомним, центральный форвард "Ромы" Артем Довбик может стать игроком известного клуба из Ла Лиги.
Английский "Ливерпуль" подписал талантливого украинского футболиста.
Читайте Новини.LIVE!