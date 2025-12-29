Видео
Главная Спорт В ДТП с Джошуа погибли близкие к боксеру люди

В ДТП с Джошуа погибли близкие к боксеру люди

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 22:13
Смертельное ДТП с Джошуа в Нигерии: погибли тренеры боксера
Энтони Джошуа после аварии. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в смертельное ДТП в Нигерии. В автокатастрофе погибли два человека.

О личностях двух погибших людей сообщил британский боксер Крис Юбенк-младший.

Читайте также:
Энтони Джошуа попал в ДТП
Джошуа с погибшими тренерами. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Кто погиб в ДТП с Джошуа

В смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием Энтони Джошуа погибли двое членов его тренерского штаба — Роберт Латц и Сина Гами.

По имеющейся информации, во время аварии оба тренера находились на передних сиденьях автомобиля Lexus. Сам Джошуа в момент столкновения сидел сзади и физически почти не пострадал.

Сина Гами работал с боксером как тренер по физической подготовке. Именно он отвечал за кондиции Джошуа во время подготовки к поединку против Джейка Пола, который состоялся всего две недели назад.

Роберт Латц был личным тренером Энтони и входил в его ближайшее окружение, сопровождая спортсмена на тренировках и сборах.

Обстоятельства аварии сейчас выясняются. Гибель двух специалистов стала серьезным ударом для команды Джошуа и боксерского сообщества в целом, поскольку они работали и с другими боксерами.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
