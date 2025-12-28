Довбик може перейти в Бетіс — Рома готова відпустити форварда

Артем Довбик. Фото: Reuters

В "Ромі" не готові тримати у себе українського форварда Артема Довбика. Наразі його пропонують іспанським клубам.

Наразі лише одна команда погодилася підписати українця, повідомив портал Fichajes.net.

Довбика готові підписати

За даними джерела, предметний інтерес до форварда збірної України проявляє "Бетіс". У Севільї уважно стежать за ситуацією навколо нападника та розглядають її як шанс підсилити атаку без значних вкладень.

У "Ромі" не приховують розчарування нинішньою формою українця. Після сильного стартового сезону в Італії, де Довбик забив 17 м’ячів у всіх турнірах, у поточному чемпіонаті його результативність різко впала — два голи та два асисти в 14 матчах.

"Бетіс" пропонує варіант обміну з доплатою та включенням у угоду кількох футболістів. Серед можливих кандидатів називають Чімі Авілу та Седріка Бакамбу. У клубі переконані, що повернення до Іспанії та знайоме середовище можуть допомогти Довбику знову вийти на високий рівень і стабільно реалізовувати свій потенціал.

