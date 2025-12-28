Відео
Відомий клуб погодився підписати Довбика

Відомий клуб погодився підписати Довбика

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 00:34
Довбик може перейти в Бетіс — Рома готова відпустити форварда
Артем Довбик. Фото: Reuters

В "Ромі" не готові тримати у себе українського форварда Артема Довбика. Наразі його пропонують іспанським клубам.

Наразі лише одна команда погодилася підписати українця, повідомив портал Fichajes.net.

Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбика готові підписати

За даними джерела, предметний інтерес до форварда збірної України проявляє "Бетіс". У Севільї уважно стежать за ситуацією навколо нападника та розглядають її як шанс підсилити атаку без значних вкладень.

У "Ромі" не приховують розчарування нинішньою формою українця. Після сильного стартового сезону в Італії, де Довбик забив 17 м’ячів у всіх турнірах, у поточному чемпіонаті його результативність різко впала — два голи та два асисти в 14 матчах.

"Бетіс" пропонує варіант обміну з доплатою та включенням у угоду кількох футболістів. Серед можливих кандидатів називають Чімі Авілу та Седріка Бакамбу. У клубі переконані, що повернення до Іспанії та знайоме середовище можуть допомогти Довбику знову вийти на високий рівень і стабільно реалізовувати свій потенціал.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
