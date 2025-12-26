Довбик повертається до складу Роми після травми

Артем Довбик. Фото: Reuters

"Рома" вже понад місяць грає без українського форварда Артема Довбика. Нападник отримав травму ще перед листопадовими матчами збірної України.

Про строки повернення Довбика повідомив портал Pazzi di Fanta.

Довбик близький до повернення

За інформацією джерела, Довбик відновився після травми та може зіграти за "Рому" в матчі 17-го туру Серії A проти "Дженоа". Поєдинок відбудеться 29 грудня на "Стадіо Олімпіко".

Головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні зможе розраховувати на Довбика та Маріо Ермосо. Обидва футболісти 26 грудня повністю відпрацювали тренування в загальній групі й готові повернутися до заявки.

Матч проти команди легенди та колишнього тренера "Роми" Даніеле Де Россі має принципове значення для римського клубу.

Цього сезону Довбик в 14 матчах двічі забив та зробив два асисти.

