Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Стало відомо, в якому матчі повернеться Довбик

Стало відомо, в якому матчі повернеться Довбик

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 23:22
Довбик повертається до складу Роми після травми
Артем Довбик. Фото: Reuters

"Рома" вже понад місяць грає без українського форварда Артема Довбика. Нападник отримав травму ще перед листопадовими матчами збірної України.

Про строки повернення Довбика повідомив портал Pazzi di Fanta.

Реклама
Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик близький до повернення

За інформацією джерела, Довбик відновився після травми та може зіграти за "Рому" в матчі 17-го туру Серії A проти "Дженоа". Поєдинок відбудеться 29 грудня на "Стадіо Олімпіко".

Головний тренер римлян Джан П’єро Гасперіні зможе розраховувати на Довбика та Маріо Ермосо. Обидва футболісти 26 грудня повністю відпрацювали тренування в загальній групі й готові повернутися до заявки.

Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Матч проти команди легенди та колишнього тренера "Роми" Даніеле Де Россі має принципове значення для римського клубу.

Цього сезону Довбик в 14 матчах двічі забив та зробив два асисти.

Нагадаємо, найкращий нападник Бундесліги Гаррі Кейн лідирує в рейтингу боротьби за "Золотий м'яч-2026".

У "Динамо" планують повернути легіонера, в якого вже перестали вірити.

футбол Артем Довбик українські легіонери (футбол) травма ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації