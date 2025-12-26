Довбик возвращается в состав Ромы после травмы

Артем Довбик. Фото: Reuters

"Рома" уже больше месяца играет без украинского форварда Артема Довбика. Нападающий получил травму еще перед ноябрьскими матчами сборной Украины.

О сроках возвращения Довбика сообщил портал Pazzi di Fanta.

Довбик близок к возвращению

По информации источника, Довбик восстановился после травмы и может сыграть за "Рому" в матче 17-го тура Серии A против "Дженоа". Поединок состоится 29 декабря на "Стадио Олимпико".

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини сможет рассчитывать на Довбика и Марио Эрмосо. Оба футболиста 26 декабря полностью отработали тренировку в общей группе и готовы вернуться в заявку.

Матч против команды легенды и бывшего тренера "Ромы" Даниэле Де Росси имеет принципиальное значение для римского клуба.

В этом сезоне Довбик в 14 матчах дважды забил и сделал два ассиста.

