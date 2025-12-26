Довбик возвращается в состав Ромы после травмы

Стало известно, в каком матче вернется Довбик
"Рома" уже больше месяца играет без украинского форварда Артема Довбика. Нападающий получил травму еще перед ноябрьскими матчами сборной Украины.
О сроках возвращения Довбика сообщил портал Pazzi di Fanta.
Довбик близок к возвращению
По информации источника, Довбик восстановился после травмы и может сыграть за "Рому" в матче 17-го тура Серии A против "Дженоа". Поединок состоится 29 декабря на "Стадио Олимпико".
Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини сможет рассчитывать на Довбика и Марио Эрмосо. Оба футболиста 26 декабря полностью отработали тренировку в общей группе и готовы вернуться в заявку.
Матч против команды легенды и бывшего тренера "Ромы" Даниэле Де Росси имеет принципиальное значение для римского клуба.
В этом сезоне Довбик в 14 матчах дважды забил и сделал два ассиста.
