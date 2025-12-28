Довбик может перейти в Бетис - Рома готова отпустить форварда

Артем Довбик. Фото: Reuters

В "Роме" не готовы держать у себя украинского форварда Артема Довбика. Сейчас его предлагают испанским клубам.

Сейчас только одна команда согласилась подписать украинца, сообщил портал Fichajes.net.

Довбика готовы подписать

По данным источника, предметный интерес к форварду сборной Украины проявляет "Бетис". В Севилье внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего и рассматривают ее как шанс усилить атаку без значительных вложений.

В "Роме" не скрывают разочарования нынешней формой украинца. После сильного стартового сезона в Италии, где Довбик забил 17 мячей во всех турнирах, в текущем чемпионате его результативность резко упала - два гола и два ассиста в 14 матчах.

"Бетис" предлагает вариант обмена с доплатой и включением в сделку нескольких футболистов. Среди возможных кандидатов называют Чими Авилу и Седрика Бакамбу. В клубе убеждены, что возвращение в Испанию и знакомая среда могут помочь Довбику снова выйти на высокий уровень и стабильно реализовывать свой потенциал.

