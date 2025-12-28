Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный клуб согласился подписать Довбика

Известный клуб согласился подписать Довбика

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 00:34
Довбик может перейти в Бетис - Рома готова отпустить форварда
Артем Довбик. Фото: Reuters

В "Роме" не готовы держать у себя украинского форварда Артема Довбика. Сейчас его предлагают испанским клубам.

Сейчас только одна команда согласилась подписать украинца, сообщил портал Fichajes.net.

Реклама
Читайте также:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбика готовы подписать

По данным источника, предметный интерес к форварду сборной Украины проявляет "Бетис". В Севилье внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего и рассматривают ее как шанс усилить атаку без значительных вложений.

В "Роме" не скрывают разочарования нынешней формой украинца. После сильного стартового сезона в Италии, где Довбик забил 17 мячей во всех турнирах, в текущем чемпионате его результативность резко упала - два гола и два ассиста в 14 матчах.

"Бетис" предлагает вариант обмена с доплатой и включением в сделку нескольких футболистов. Среди возможных кандидатов называют Чими Авилу и Седрика Бакамбу. В клубе убеждены, что возвращение в Испанию и знакомая среда могут помочь Довбику снова выйти на высокий уровень и стабильно реализовывать свой потенциал.

Напомним, в "Динамо" тренер принципиально не живет в Киеве.

Также экс-игрок "Динамо" Киев поссорился с Григорием Суркисом из-за Александра Шовковского.

Центрбек "Динамо" провел Рождество на известном курорте на Западе Украины.

футбол Артем Довбик Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим) Бетис
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации