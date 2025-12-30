Бой Джошуа — Фьюри отменен после трагического ДТП в Нигерии

Энтони Джошуа после автокатастрофы. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа 29 декабря попал в дорожно-транспортное происшествие в Нигерии. В результате столкновения внедорожника с грузовиком погибли двое тренеров британского боксера.

После трагедии журналист Рубен Картер сообщил, что из-за инцидента был отменен мегабой против Тайсона Фьюри.

Главный бой года в хевивейте не состоится

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн официально подтвердил, что поединок между Фьюри и Джошуа не состоится.

По словам Хирна, решение принято из уважения к ситуации, в которой оказался боксер после трагических событий. Джошуа нужно время для физического восстановления, а также для того, чтобы пережить личную потерю.

"Энтони должен получить время на восстановление и возможность пережить горе после гибели его близкого друга и тренера", — заявил Хирн.

Таким образом, долгожданный мегабой между двумя звездами британского бокса поставлен на паузу без конкретных сроков возвращения к переговорам. Сейчас приоритетом для Джошуа остается состояние здоровья и психологическая стабильность, а не подготовка к новому поединку.

Напомним, ранее публиковали ужасные первые кадры после ДТП с Джошуа.

