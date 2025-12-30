Matchroom Boxing опубликовала заявление по состоянию Джошуа

Энтони Джошуа. Фото: кадр из видео

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа 29 декабря попал в автокатастрофу в Нигерии. После столкновения внедорожника с грузовиком погибли двое тренеров боксера.

Официальное заявление о происшествии опубликовала промоутерская компания Matchroom Boxing.

Что известно о состоянии Джошуа

В компании сообщили, что авария произошла в Лагосе, Нигерия. В результате ДТП погибли двое близких друзей и членов команды боксера — Сина Гами и Латиф Аеоделе.

Также было отмечено, что Джошуа получил травмы и был доставлен в больницу для обследования и лечения. Его состояние врачи оценивают как стабильное, спортсмен находится под медицинским наблюдением.

Matchroom Boxing и 258 BXG выразили соболезнования семьям и друзьям погибших и попросили с уважением отнестись к их праву на приватность в этот сложный период, добавив, что дополнительных комментариев пока не будут предоставлять.

По имеющейся информации, автомобиль Lexus, в котором Джошуа находился на пассажирском сиденье, превысил скорость и столкнулся с грузовиком.

Напомним, ранее опубликовали первые кадры из аварии с автомобилем Джошуа.

Также промоутер Джошуа заявил об отмене поединка против Тайсона Фьюри.