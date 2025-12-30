Володимир Кличко підтримав Ентоні Джошуа після загибелі його тренерів

В Нігерії колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив в автотрощу. Подія сталася 29 грудня й в ній загинули тренери боксера.

У зв'язку з ДТП до Джошуа в Instagram звернувся ексчемпіон світу Володимир Кличко.

Кличко заявив, що новина про аварію та трагедію в близькому оточенні британця викликала в нього глибокий сум. Він підкреслив, що завжди сприймав Джошуа як справжнього професіонала й людину найвищого класу, з якою мав честь провести один із найяскравіших боїв у своїй кар’єрі.

Також українець наголосив, що подумки підтримує Ентоні та його близьких і побажав їм сил та витримки в цей складний період.

"Мені глибоко сумно чути про ситуацію з Ей Джеєм та його близьким оточенням. Маючи честь провести з ним незабутній бій, я завжди сприймав Ей Джея як справжнього професіонала й людину найвищого класу, яка заслуговує на щиру повагу. Моє серце з ним, і я бажаю йому та його близьким усього найкращого в цей складний час", — написав Кличко.

Поєдинок з Джошуа став останнім в кар'єрі Кличко. У квітні 2017 року на "Вемблі" Ентоні переміг Володимира технічним нокаутом в 11-му раунді.