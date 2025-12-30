Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Кличко звернувся до Джошуа після смертельної ДТП

Кличко звернувся до Джошуа після смертельної ДТП

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 12:08
Володимир Кличко підтримав Ентоні Джошуа після загибелі його тренерів
Володимир Кличко та Ентоні Джошуа. Фото: instagram.com/klitschko

В Нігерії колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив в автотрощу. Подія сталася 29 грудня й в ній загинули тренери боксера.

У зв'язку з ДТП до Джошуа в Instagram звернувся ексчемпіон світу Володимир Кличко.

Реклама
Читайте також:
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Повідомлення Кличка-молодшого щодо ДТП. Фото: скриншот

Кличко підтримав Джошуа

Кличко заявив, що новина про аварію та трагедію в близькому оточенні британця викликала в нього глибокий сум. Він підкреслив, що завжди сприймав Джошуа як справжнього професіонала й людину найвищого класу, з якою мав честь провести один із найяскравіших боїв у своїй кар’єрі.

Також українець наголосив, що подумки підтримує Ентоні та його близьких і побажав їм сил та витримки в цей складний період.

"Мені глибоко сумно чути про ситуацію з Ей Джеєм та його близьким оточенням. Маючи честь провести з ним незабутній бій, я завжди сприймав Ей Джея як справжнього професіонала й людину найвищого класу, яка заслуговує на щиру повагу. Моє серце з ним, і я бажаю йому та його близьким усього найкращого в цей складний час", — написав Кличко.

Поєдинок з Джошуа став останнім в кар'єрі Кличко. У квітні 2017 року на "Вемблі" Ентоні переміг Володимира технічним нокаутом в 11-му раунді.

Нагадаємо, раніше в мережі опублікували перші кадри з Джошуа після аварії.

Також раніше промоутер Джошуа Едді Хірн повідомив про скасування бою свого підопічного проти Тайсона Ф'юрі.

Колишні суперники Джошуа Олександр Усик та Джейк Пол підтримали Ентоні після ДТП.

ДТП Володимир Кличко бокс Ентоні Джошуа українські боксери
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації