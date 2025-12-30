Володимир Кличко підтримав Ентоні Джошуа після загибелі його тренерів

Кличко звернувся до Джошуа після смертельної ДТП
В Нігерії колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив в автотрощу. Подія сталася 29 грудня й в ній загинули тренери боксера.
У зв'язку з ДТП до Джошуа в Instagram звернувся ексчемпіон світу Володимир Кличко.
Кличко підтримав Джошуа
Кличко заявив, що новина про аварію та трагедію в близькому оточенні британця викликала в нього глибокий сум. Він підкреслив, що завжди сприймав Джошуа як справжнього професіонала й людину найвищого класу, з якою мав честь провести один із найяскравіших боїв у своїй кар’єрі.
Також українець наголосив, що подумки підтримує Ентоні та його близьких і побажав їм сил та витримки в цей складний період.
"Мені глибоко сумно чути про ситуацію з Ей Джеєм та його близьким оточенням. Маючи честь провести з ним незабутній бій, я завжди сприймав Ей Джея як справжнього професіонала й людину найвищого класу, яка заслуговує на щиру повагу. Моє серце з ним, і я бажаю йому та його близьким усього найкращого в цей складний час", — написав Кличко.
Поєдинок з Джошуа став останнім в кар'єрі Кличко. У квітні 2017 року на "Вемблі" Ентоні переміг Володимира технічним нокаутом в 11-му раунді.
Нагадаємо, раніше в мережі опублікували перші кадри з Джошуа після аварії.
Також раніше промоутер Джошуа Едді Хірн повідомив про скасування бою свого підопічного проти Тайсона Ф'юрі.
Колишні суперники Джошуа Олександр Усик та Джейк Пол підтримали Ентоні після ДТП.
