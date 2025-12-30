Видео
Кличко обратился к Джошуа после смертельного ДТП

Кличко обратился к Джошуа после смертельного ДТП

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:08
Владимир Кличко поддержал Энтони Джошуа после гибели его тренеров
Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото: instagram.com/klitschko

В Нигерии бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа попал в автокатастрофу. Происшествие произошло 29 декабря и в нем погибли тренеры боксера.

В связи с ДТП к Джошуа в Instagram обратился экс-чемпион мира Владимир Кличко.

Сообщение Кличко-младшего относительно ДТП. Фото: скриншот

Кличко поддержал Джошуа

Кличко заявил, что новость об аварии и трагедии в близком окружении британца вызвала у него глубокую печаль. Он подчеркнул, что всегда воспринимал Джошуа как настоящего профессионала и человека высочайшего класса, с которым имел честь провести один из самых ярких боев в своей карьере.

Также украинец отметил, что мысленно поддерживает Энтони и его близких и пожелал им сил и выдержки в этот сложный период.

"Мне глубоко грустно слышать о ситуации с Эй Джеем и его близким окружением. Имея честь провести с ним незабываемый бой, я всегда воспринимал Эй Джея как настоящего профессионала и человека высочайшего класса, который заслуживает искреннего уважения. Мое сердце с ним, и я желаю ему и его близким всего наилучшего в это сложное время", — написал Кличко.

Поединок с Джошуа стал последним в карьере Кличко. В апреле 2017 года на "Уэмбли" Энтони победил Владимира техническим нокаутом в 11-м раунде.

Напомним, ранее в сети опубликовали первые кадры с Джошуа после аварии.

Также ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил об отмене боя своего подопечного против Тайсона Фьюри.

Бывшие соперники Джошуа Александр Усик и Джейк Пол поддержали Энтони после ДТП.

ДТП Владимир Кличко бокс Энтони Джошуа украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
