Усик і Джейк Пол підтримали Ентоні Джошуа після смертельної ДТП в Нігерії

Колишній чемпіон світу з боксу в хевівейті Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив у автотрощу в Нігерії. У результаті зіткнення позашляховика Lexus з вантажівкою загинули двоє тренерів та друзів боксера.

Після трагедії Джошуа підтримали колишні його суперники Олександр Усик та Джейк Пол, повідомив портал Новини.LIVE.

Усик та Пол звернулись до Джошуа

Усик, який є чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі, підтримав Джошуа.

Український боксер назвав загибель членів команди Джошуа великою та болісною втратою, наголосивши, що Сіна Гамі та Роберт Латц були для британця не лише тренерами, а й близькими друзями.

Усик висловив щирі співчуття родинам загиблих, усім, хто їх знав, а також побажав Джошуа якнайшвидшого одужання та сил пережити трагедію.

"Мої щирі співчуття їхнім сім’ям, близьким та всім, хто їх знав.

Ентоні, бажаю тобі якнайшвидшого одужання. Тримайся, чемпіоне", — сказав Усик.

На інцидент також відреагував боксер-блогер Джейк Пол. Він підкреслив, що людське життя значно важливіше за будь-які боксерські поєдинки, та повідомив, що молиться за загиблих, за Джошуа і за всіх, кого торкнулася ця трагедія.

"Життя набагато важливіше за бокс.

Я молюся за загиблих, за Джошуа та всіх, кого торкнулася сьогоднішня трагічна аварія", — сказав Пол.

Нагадаємо, раніше показали перші кадри з ДТП з автомобілем Джошуа.

Також раніше промоутер Джошуа заявив про скасування бою свого підопічного проти Тайсона Ф'юрі.