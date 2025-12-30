Усик и Джейк Пол поддержали Энтони Джошуа после смертельного ДТП в Нигерии

Энтони Джошуа и Джейк Пол. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу в хевивейте Энтони Джошуа 29 декабря попал в автокатастрофу в Нигерии. В результате столкновения внедорожника Lexus с грузовиком погибли двое тренеров и друзей боксера.

После трагедии Джошуа поддержали бывшие его соперники Александр Усик и Джейк Пол, сообщил портал Новини.LIVE.

Усик и Пол обратились к Джошуа

Усик, который является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, поддержал Джошуа.

Украинский боксер назвал гибель членов команды Джошуа большой и мучительной потерей, отметив, что Сина Гами и Роберт Латц были для британца не только тренерами, но и близкими друзьями.

Усик выразил искренние соболезнования семьям погибших, всем, кто их знал, а также пожелал Джошуа скорейшего выздоровления и сил пережить трагедию.

"Мои искренние соболезнования их семьям, близким и всем, кто их знал.

Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион", — сказал Усик.

На инцидент также отреагировал боксер-блогер Джейк Пол. Он подчеркнул, что человеческая жизнь гораздо важнее любых боксерских поединков, и сообщил, что молится за погибших, за Джошуа и за всех, кого коснулась эта трагедия.

"Жизнь гораздо важнее бокса.

Я молюсь за погибших, за Джошуа и всех, кого коснулась сегодняшняя трагическая авария", — сказал Пол.

Напомним, ранее показали первые кадры из ДТП с автомобилем Джошуа.

Также ранее промоутер Джошуа заявил об отмене боя своего подопечного против Тайсона Фьюри.