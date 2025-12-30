Фьюри отреагировал на смертельное ДТП с Энтони Джошуа

Фьюри отреагировал на гибель тренеров Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа 29 декабря попал в ужасную автокатастрофу в Нигерии. В результате столкновения с грузовиком погибли тренеры и друзья боксера.
На трагедию в Instagram отреагировал бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.
Тайсон отреагировал за гибель тренеров Джошуа
Бывший чемпион мира выразил соболезнования в связи с гибелью двух членов команды Джошуа — тренеров Сины и Латца.
Фьюри отметил, что новость стала для него очень печальной, и почтил память погибших, пожелав им покоя.
"Это очень печально. Пусть Бог подарит им хорошую постель на небесах", — написал Фьюри.
Тренеры боксера погибли на месте происшествия, поскольку сидели спереди, а сам Джошуа, который был на заднем сиденье, получил травмы и был госпитализирован.
Ранее в медиа появилась информация, что из-за ДТП отменили бой Фьюри и Джошуа, которые должны были подраться в 2026 году.
Напомним, к Энтони Джошуа обратились его экс-соперники Александр Усик и Джейк Пол отреагировали.
Также легендарный боксер Владимир Кличко поддержал Энтони после ДТП.
