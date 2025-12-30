Фьюри отреагировал на смертельное ДТП с Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа 29 декабря попал в ужасную автокатастрофу в Нигерии. В результате столкновения с грузовиком погибли тренеры и друзья боксера.

На трагедию в Instagram отреагировал бывший чемпион мира Тайсон Фьюри.

Тайсон отреагировал за гибель тренеров Джошуа

Бывший чемпион мира выразил соболезнования в связи с гибелью двух членов команды Джошуа — тренеров Сины и Латца.

Фьюри отметил, что новость стала для него очень печальной, и почтил память погибших, пожелав им покоя.

"Это очень печально. Пусть Бог подарит им хорошую постель на небесах", — написал Фьюри.

Тренеры боксера погибли на месте происшествия, поскольку сидели спереди, а сам Джошуа, который был на заднем сиденье, получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в медиа появилась информация, что из-за ДТП отменили бой Фьюри и Джошуа, которые должны были подраться в 2026 году.

Напомним, к Энтони Джошуа обратились его экс-соперники Александр Усик и Джейк Пол отреагировали.

Также легендарный боксер Владимир Кличко поддержал Энтони после ДТП.