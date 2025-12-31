Шовковський після звільнення з Динамо підбив підсумки року та визнав помилки

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Колишній головний тренер "Динамо" Київ Олександр Шовковський після звільнення приділяє час дружині, друзям та домашньому побуту. При цьому, фахівець аналізує свої помилки.

Про це Шовковський написав у своєму новорічному привітанні в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Шовковський зрозумів свої помилки

Фахівець підсумував 2025 рік як один із найскладніших у своєму житті, водночас наголосивши, що цей період дав йому багато цінного досвіду, знань і важливих уроків. За його словами, минулий рік допоміг побачити моменти, які потребують розвитку, корекції та внутрішньої роботи над собою.

Екснаставник "Динамо" зазначив, що сприймає всі події не як кінець шляху, а як новий етап — підхід, який він уже проходив раніше в ігровій кар’єрі й тепер переживає у тренерській ролі.

Окремо Шовковський подякував родині за підтримку, наголосивши, що саме близькі люди знали, через які внутрішні переживання йому довелося пройти. Він також звернувся до дітей, перепросивши за нестачу часу поруч і пообіцявши надолужити це в майбутньому.

Також у своєму дописі Шовковський подякував друзям за незмінну підтримку та висловив глибоку вдячність українським військовим, назвавши їх прикладом сили, гідності й світла.

Підсумовуючи, він підкреслив, що бере з собою в 2026 рік великий багаж досвіду й знань, з надією та впевненістю дивлячись у майбутнє.

Нагадаємо, президента "Барселони" Жоана Лапорту звинуватили в суді.

Британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа після смертельної автотрощі підтримав українець Володимир Кличко, якого він перемагав.