Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шовковский оседлал коня и сообщил, чего не хватило в Динамо

Шовковский оседлал коня и сообщил, чего не хватило в Динамо

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 21:31
Шовковский после увольнения из Динамо подвел итоги года и признал ошибки
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Бывший главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский после увольнения уделяет время жене, друзьям и домашнему быту. При этом, специалист анализирует свои ошибки.

Об этом Шовковский написал в своем новогоднем поздравлении в Instagram.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шовковский понял свои ошибки

Специалист подытожил 2025 год как один из самых сложных в своей жизни, одновременно подчеркнув, что этот период дал ему много ценного опыта, знаний и важных уроков. По его словам, прошлый год помог увидеть моменты, которые требуют развития, коррекции и внутренней работы над собой.

Экс-наставник "Динамо" отметил, что воспринимает все события не как конец пути, а как новый этап — подход, который он уже проходил ранее в игровой карьере и теперь переживает в тренерской роли.

Отдельно Шовковский поблагодарил семью за поддержку, отметив, что именно близкие люди знали, через какие внутренние переживания ему пришлось пройти. Он также обратился к детям, извинившись за недостаток времени рядом и пообещав наверстать это в будущем.

Также в своей заметке Шовковский поблагодарил друзей за неизменную поддержку и выразил глубокую благодарность украинским военным, назвав их примером силы, достоинства и света.

Подытоживая, он подчеркнул, что берет с собой в 2026 год большой багаж опыта и знаний, с надеждой и уверенностью глядя в будущее.

Напомним, президента "Барселоны" Жоана Лапорту обвинили в суде.

Британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа после смертельной автокатастрофы поддержал украинец Владимир Кличко, которого он побеждал.

футбол Динамо УПЛ Александр Шовковский Новый год 2026
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации