Шовковский после увольнения из Динамо подвел итоги года и признал ошибки

Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Бывший главный тренер "Динамо" Киев Александр Шовковский после увольнения уделяет время жене, друзьям и домашнему быту. При этом, специалист анализирует свои ошибки.

Об этом Шовковский написал в своем новогоднем поздравлении в Instagram.

Шовковский понял свои ошибки

Специалист подытожил 2025 год как один из самых сложных в своей жизни, одновременно подчеркнув, что этот период дал ему много ценного опыта, знаний и важных уроков. По его словам, прошлый год помог увидеть моменты, которые требуют развития, коррекции и внутренней работы над собой.

Экс-наставник "Динамо" отметил, что воспринимает все события не как конец пути, а как новый этап — подход, который он уже проходил ранее в игровой карьере и теперь переживает в тренерской роли.

Отдельно Шовковский поблагодарил семью за поддержку, отметив, что именно близкие люди знали, через какие внутренние переживания ему пришлось пройти. Он также обратился к детям, извинившись за недостаток времени рядом и пообещав наверстать это в будущем.

Также в своей заметке Шовковский поблагодарил друзей за неизменную поддержку и выразил глубокую благодарность украинским военным, назвав их примером силы, достоинства и света.

Подытоживая, он подчеркнул, что берет с собой в 2026 год большой багаж опыта и знаний, с надеждой и уверенностью глядя в будущее.

