Президента Барселони звинуватили в шахрайстві

Дата публікації: 30 грудня 2025 15:15
Президента Барселони Лапорту викликали до суду у справі про шахрайство
Фото: Reuters

Проти президента "Барселони" Жоана Лапорти обернулися його власні заяви. Раніше він публічно звинувачував свого попередника Хосепа Марію Бартомеу в корупції, однак тепер сам опинився в центрі кримінального розслідування.

Про це повідомив іспанський портал AS.

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Лапорту викликали до суду

Іспанський суд відкрив кримінальне провадження у справі про можливе шахрайство. Фігурантами справи стали президент "Барселони" Жоан Лапорта, віцепрезидент клубу Рафаель Юсте, а також колишні директори Хавʼєр Сала-і-Мартін і Жоан Олівер.

Підставою для початку розслідування стала скарга приватної інвесторки, яка заявила про фінансові втрати після вкладень у компанії Core Store (Іспанія) та CSSB Limited (Гонконг), пов’язані з вищезгаданими особами. Суд визнав наведені аргументи достатніми для відкриття провадження, а всі фігуранти проходитимуть у справі в статусі підозрюваних.

Згідно з матеріалами слідства, у 2016 році заявниця інвестувала 50 тисяч євро в компанію Core Store. Проєкт передбачав виведення футбольного клубу "Реус Депортіу" з четвертого дивізіону Іспанії до другого. Додатково ще 54 тисячі євро було вкладено в CSSB Limited, яка планувала створення футбольної академії в Китаї за моделлю "Ла Масії".

Окрім фінансового прибутку, інвесторам обіцяли підвищення репутації та статусу в бізнесовому й спортивному середовищі. Фактично ж із загальної суми в 104 тисячі євро жінці вдалося повернути лише 12,5 тисячі — після неодноразових звернень у серпні 2024 року через порушення умов договорів.

Зазначається, що це вже третій судовий позов, пов’язаний із діяльністю Жоана Лапорти у згаданих компаніях.

Нагадаємо, колишні суперники Ентоні Джошуа Олександр Усик та Джейк Пол підтримали британця після смертельного ДТП.

Легенда боксу Володимир Кличко також підтримав Джошуа після автотрощі.

корупція футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Жоан Лапорта
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
