Президента Барселони Лапорту викликали до суду у справі про шахрайство

Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Проти президента "Барселони" Жоана Лапорти обернулися його власні заяви. Раніше він публічно звинувачував свого попередника Хосепа Марію Бартомеу в корупції, однак тепер сам опинився в центрі кримінального розслідування.

Про це повідомив іспанський портал AS.

Лапорту викликали до суду

Іспанський суд відкрив кримінальне провадження у справі про можливе шахрайство. Фігурантами справи стали президент "Барселони" Жоан Лапорта, віцепрезидент клубу Рафаель Юсте, а також колишні директори Хавʼєр Сала-і-Мартін і Жоан Олівер.

Підставою для початку розслідування стала скарга приватної інвесторки, яка заявила про фінансові втрати після вкладень у компанії Core Store (Іспанія) та CSSB Limited (Гонконг), пов’язані з вищезгаданими особами. Суд визнав наведені аргументи достатніми для відкриття провадження, а всі фігуранти проходитимуть у справі в статусі підозрюваних.

Згідно з матеріалами слідства, у 2016 році заявниця інвестувала 50 тисяч євро в компанію Core Store. Проєкт передбачав виведення футбольного клубу "Реус Депортіу" з четвертого дивізіону Іспанії до другого. Додатково ще 54 тисячі євро було вкладено в CSSB Limited, яка планувала створення футбольної академії в Китаї за моделлю "Ла Масії".

Окрім фінансового прибутку, інвесторам обіцяли підвищення репутації та статусу в бізнесовому й спортивному середовищі. Фактично ж із загальної суми в 104 тисячі євро жінці вдалося повернути лише 12,5 тисячі — після неодноразових звернень у серпні 2024 року через порушення умов договорів.

Зазначається, що це вже третій судовий позов, пов’язаний із діяльністю Жоана Лапорти у згаданих компаніях.

