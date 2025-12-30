Видео
Главная Спорт Президента Барселоны обвинили в мошенничестве

Президента Барселоны обвинили в мошенничестве

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 15:15
Президента Барселоны Лапорту вызвали в суд по делу о мошенничестве
Жоан Лапорта. Фото: Reuters

Против президента "Барселоны" Жоана Лапорты обернулись его собственные заявления. Ранее он публично обвинял своего предшественника Хосепа Марию Бартомеу в коррупции, однако теперь сам оказался в центре уголовного расследования.

Об этом сообщил испанский портал AS.

Лапорту вызвали в суд

Испанский суд открыл уголовное производство по делу о возможном мошенничестве. Фигурантами дела стали президент "Барселоны" Жоан Лапорта, вице-президент клуба Рафаэль Юсте, а также бывшие директора Хавьер Сала-и-Мартин и Жоан Оливер.

Основанием для начала расследования стала жалоба частного инвестора, которая заявила о финансовых потерях после вложений в компании Core Store (Испания) и CSSB Limited (Гонконг), связанные с вышеупомянутыми лицами. Суд признал приведенные аргументы достаточными для открытия производства, а все фигуранты будут проходить по делу в статусе подозреваемых.

Согласно материалам следствия, в 2016 году заявительница инвестировала 50 тысяч евро в компанию Core Store. Проект предусматривал вывод футбольного клуба "Реус Депортиу" из четвертого дивизиона Испании во второй. Дополнительно еще 54 тысячи евро было вложено в CSSB Limited, которая планировала создание футбольной академии в Китае по модели "Ла Масии".

Кроме финансовой прибыли, инвесторам обещали повышение репутации и статуса в бизнес- и спортивной среде. Фактически же из общей суммы в 104 тысячи евро женщине удалось вернуть лишь 12,5 тысячи — после неоднократных обращений в августе 2024 года из-за нарушения условий договоров.

Отмечается, что это уже третий судебный иск, связанный с деятельностью Жоана Лапорты в упомянутых компаниях.

Напомним, бывшие соперники Энтони Джошуа Александр Усик и Джейк Пол поддержали британца после смертельного ДТП.

Легенда бокса Владимир Кличко также поддержал Джошуа после автокатастрофы.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
