Бартомеу вызвали в суд по делу трансферных махинаций Барселоны

В каталонской "Барселоне" разгорается новый скандал. Нынешнее руководство клуба обвинило своих предшественников в коррупции.

Об этом заявил действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта, сообщил портал Cadena Ser.

Следственный суд №16 Барселоны вызвал бывшего президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу в качестве подозреваемого. Сделано это было после жалобы Лапорты, который утверждает, что предшественник выплатил миллионные комиссионные за трансферы игроков, в частности Антуана Гризманна из "Атлетико" и Малкома из "Бордо".

Бартомеу и его заместитель Оскар Грау дадут показания 24 октября, а адвокат Хосе Анхель Гонсалес Франко, причастный к контракту Гризманна — 4 декабря.

Жалоба рассматривалась тайно, но Лапорта оценивает убытки клуба в 30 млн евро на основе отчета детективного агентства Kroll, поданного в прокуратуру. Преступления, инкриминируемые Бартомеу, включают нелояльное управление, незаконное присвоение средств и бухгалтерское мошенничество.

Нынешний совет директоров во главе с Лапортой обнаружил комиссионные в размере до 33% от суммы трансферов, которые пошли на счета компаний-однодневок.

Трансфер Малкома из "Бордо" за 40 млн евро имел в контракте пункт о 10 млн евро комиссионных.

В 2019-м году каталонцы выплатили 1,7 млн евро адвокату Гонсалесу Франко за закрытие "дела Неймара" и дополнительные комиссии за этот трансфер.

Отдельно упоминается "незаконная выплата" 15 млн евро "Атлетико" через "имитационный опрос игроков", чтобы избежать суда за переманивание Гризманна.

Отметим, что жалобу Лапорта подал более трех лет назад, но суд активизировал дело только недавно.

