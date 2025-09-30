Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Экс-президента Барселоны обвинили в краже средств на трансферах

Экс-президента Барселоны обвинили в краже средств на трансферах

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:32
Бартомеу вызвали в суд по делу трансферных махинаций Барселоны
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters

В каталонской "Барселоне" разгорается новый скандал. Нынешнее руководство клуба обвинило своих предшественников в коррупции.

Об этом заявил действующий президент "Барселоны" Жоан Лапорта, сообщил портал Cadena Ser.

Реклама
Читайте также:
Хоcеп Мария Бартомеу
Хосеп Мария Бартомеу. Фото: кадр из видео

Будут судить бывшего президента "Барселоны"

Следственный суд №16 Барселоны вызвал бывшего президента "Барселоны" Хосепа Марию Бартомеу в качестве подозреваемого. Сделано это было после жалобы Лапорты, который утверждает, что предшественник выплатил миллионные комиссионные за трансферы игроков, в частности Антуана Гризманна из "Атлетико" и Малкома из "Бордо".

Бартомеу и его заместитель Оскар Грау дадут показания 24 октября, а адвокат Хосе Анхель Гонсалес Франко, причастный к контракту Гризманна — 4 декабря.

Жалоба рассматривалась тайно, но Лапорта оценивает убытки клуба в 30 млн евро на основе отчета детективного агентства Kroll, поданного в прокуратуру. Преступления, инкриминируемые Бартомеу, включают нелояльное управление, незаконное присвоение средств и бухгалтерское мошенничество.

Нынешний совет директоров во главе с Лапортой обнаружил комиссионные в размере до 33% от суммы трансферов, которые пошли на счета компаний-однодневок.

Трансфер Малкома из "Бордо" за 40 млн евро имел в контракте пункт о 10 млн евро комиссионных.

В 2019-м году каталонцы выплатили 1,7 млн евро адвокату Гонсалесу Франко за закрытие "дела Неймара" и дополнительные комиссии за этот трансфер.

Отдельно упоминается "незаконная выплата" 15 млн евро "Атлетико" через "имитационный опрос игроков", чтобы избежать суда за переманивание Гризманна.

Отметим, что жалобу Лапорта подал более трех лет назад, но суд активизировал дело только недавно.

Напомним, российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пожаловался на свое положение в клубе.

Ранее мы опубликовали малоизвестные факты из жизни главы УАФ Андрея Шевченко.

Киевское "Динамо" планирует заменить Александра Шовковского, но пока еще дает ему шансы.

махинации футбол Футбол трансферы Барселона Жоан Лапорта
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации