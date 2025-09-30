Бартомеу викликали до суду у справі трансферних махінацій Барселони

Президент "Барселони" Жоан Лапорта. Фото: Reuters

У каталонській "Барселоні" розпалюється новий скандал. Нинішнє керівництво клубу звинуватило своїх попередників у корупції.

Про це заявив чинний президент "Барселони" Жоан Лапорта, повідомив портал Cadena Ser.

Слідчий суд №16 Барселони викликав колишнього президента "Барселони" Хоcепа Марію Бартомеу як підозрюваного. Зроблено це було після скарги Лапорти, який стверджує, що попередник виплатив мільйонні комісійні за трансфери гравців, зокрема Антуана Грізманна із "Атлетіко" та Малкома із "Бордо".

Бартомеу та його заступник Оскар Грау дадуть свідчення 24 жовтня, а адвокат Хосе Анхель Гонсалес Франко, причетний до контракту Грізманна — 4 грудня.

Скарга розглядалася таємно, але Лапорта оцінює збитки клубу у 30 млн євро на основі звіту детективного агентства Kroll, поданого до прокуратури. Злочини, що інкримінуються Бартомеу, включають нелояльне управління, незаконне привласнення коштів та бухгалтерське шахрайство.

Нинішня рада директорів на чолі з Лапортою виявила комісійні в розмірі до 33% від суми трансферів, які пішли на рахунки компаній-однодневок.

Трансфер Малкома з "Бордо" за 40 млн євро мав в контракті пункт про 10 млн євро комісійних.

У 2019-му році каталонці виплатили 1,7 млн євро адвокату Гонсалесу Франко за закриття "справи Неймара" та додаткові комісії за цей трансфер.

Окремо згадується "незаконна виплата" 15 млн євро "Атлетіко" через "імітаційне опитування гравців", аби уникнути суду за переманювання Грізманна.

Зазначимо, що скаргу Лапорта подав понад три роки тому, але суд активізував справу лише нещодавно.

