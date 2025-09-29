Відео
Головна Спорт Барселона з ПСЖ у Лізі чемпіонів — хто фаворит і де дивитися

Барселона з ПСЖ у Лізі чемпіонів — хто фаворит і де дивитися

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:22
Де та коли дивитися матч Барселона — ПСЖ у ЛЧ
Жюль Кунде з "Барселони" святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" зустрінеться з французьким "ПСЖ" у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Це протистояння обіцяє стати центральною подією туру.

Вболівальники з України зможуть побачити гру в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Каталонці та парижани мають багату історію протистоянь у Європі. Для "Барси" це шанс закріпитися на вершині групи, для "ПСЖ" — можливість підтвердити свій статус одного з головних фаворитів турніру.

Усман Дембеле
Усман Дембеле із "Золотим м'ячем" у складі "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

У національних чемпіонатах обидві команди підходять до поєдинку з різними результатами. "Барселона" піднялася на перше місце в Ла-Лізі після перемоги над "Реал Сосьєдад". "ПСЖ" також набрав форму та обіграв "Осер" у внутрішньому чемпіонаті, закріпившись у верхній частині турнірної таблиці Ліги 1.

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "ПСЖ"

У вівторок, 30 вересня, на стадіоні "Олімпійський імені Луїса Компаніса" в Барселоні відбудеться поєдинок. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом. Головним арбітром призначено досвідченого німецького рефері Фелікса Бриха. В Україні матч буде доступний для перегляду на платформі Megogo, а також в офіційних трансляторів Ліги чемпіонів.

Кадровий стан команд

У "Барселони" продовжуються проблеми зі складом: травмовані Рафінья та воротар Раян Гарсія, а також під питанням участь декількох гравців оборони. У команді Ганса-Дітера Фліка розраховують на молодь, яка має взяти на себе відповідальність у ключових епізодах.

Хвича Кварацхелия
Хвіча Кварацхелія потрапив до лазарету. Фото: Reuters/Abdul Saboor

У "ПСЖ" також чимало кадрових втрат. Хвіча Кварацхелія отримав травму стегна і пропустить гру, а ще кілька гравців основного складу відновлюються після ушкоджень. Парижани залишаються сильними завдяки глибині складу, але відсутність лідерів може позначитися на їхньому атакувальному потенціалі та зіграти на руку супернику.

Нагадаємо, журналіст назвав причину, яка може змусити Ігоря Суркіса звільнити Олександра Шовковського.

Згадуємо маловідомі історії з біографії та кар'єри Андрія Шевченка, який святкує день народження.

Юристи Михайла Мудрика обрали стратегію, яка допоможе повернути молодого футболіста на поле.

спорт футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Барселона
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
