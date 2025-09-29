Де та коли дивитися матч Барселона — ПСЖ у ЛЧ

Жюль Кунде з "Барселони" святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонська "Барселона" зустрінеться з французьким "ПСЖ" у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Це протистояння обіцяє стати центральною подією туру.

Вболівальники з України зможуть побачити гру в прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Каталонці та парижани мають багату історію протистоянь у Європі. Для "Барси" це шанс закріпитися на вершині групи, для "ПСЖ" — можливість підтвердити свій статус одного з головних фаворитів турніру.

Усман Дембеле із "Золотим м'ячем" у складі "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

У національних чемпіонатах обидві команди підходять до поєдинку з різними результатами. "Барселона" піднялася на перше місце в Ла-Лізі після перемоги над "Реал Сосьєдад". "ПСЖ" також набрав форму та обіграв "Осер" у внутрішньому чемпіонаті, закріпившись у верхній частині турнірної таблиці Ліги 1.

Де і коли дивитися матч "Барселона" — "ПСЖ"

У вівторок, 30 вересня, на стадіоні "Олімпійський імені Луїса Компаніса" в Барселоні відбудеться поєдинок. Початок зустрічі заплановано на 22:00 за київським часом. Головним арбітром призначено досвідченого німецького рефері Фелікса Бриха. В Україні матч буде доступний для перегляду на платформі Megogo, а також в офіційних трансляторів Ліги чемпіонів.

Кадровий стан команд

У "Барселони" продовжуються проблеми зі складом: травмовані Рафінья та воротар Раян Гарсія, а також під питанням участь декількох гравців оборони. У команді Ганса-Дітера Фліка розраховують на молодь, яка має взяти на себе відповідальність у ключових епізодах.

Хвіча Кварацхелія потрапив до лазарету. Фото: Reuters/Abdul Saboor

У "ПСЖ" також чимало кадрових втрат. Хвіча Кварацхелія отримав травму стегна і пропустить гру, а ще кілька гравців основного складу відновлюються після ушкоджень. Парижани залишаються сильними завдяки глибині складу, але відсутність лідерів може позначитися на їхньому атакувальному потенціалі та зіграти на руку супернику.

