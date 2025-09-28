Відео
Головна Спорт Левандовський забив ювілейний гол за кар'єру

Левандовський забив ювілейний гол за кар'єру

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 23:25
Левандовський забив ювілейний 700-й гол у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом
Роберт Левандовський. Фото: Reuters

Каталонська "Барселона" в сьомому турі чемпіонату Іспанії перемогла "Реал Сосьєдад" (2:1). Переможний гол на 59-й хвилині забив Роберт Левандовський.

Для поляка цей гол став ювілейним в кар’єрі, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Левандовський забив свій ювілейний м’яч

Нападник "Барселони" відзначився своїм 700-м голом у професійній кар’єрі. Це досягнення закріпило за 37-річним поляком статус одного з найкращих форвардів світу.

Левандовський на клубному рівні в складі "Леху", дортмундської "Боруссії", "Баварії" та "Барселони" провів 830 матчів, забивши 614 голів і віддавши 155 результативних передач.

Роберт Левандовски
"Барселона" — "Реал Сосьєдад". Фото: Reuters

За збірну Польщі форвард зіграв 160 ігор, відзначившись 86 голами та 36 асистами.

У складі "Барселони" Роберт забив 105 м’ячів і віддав 20 гольових передач у 154 матчах.

Гол проти "Реал Сосьєдада" став для поляка 10-м у поточному сезоні Ла Ліги, де він лідирує в гонці бомбардирів.

В історії футболу 700 та більше голів забили лише Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Йозеф Біцан, Пеле та Левандовський.

футбол Роберт Левандовський Барселона Іспанська Ла Ліга Реал Сосьєдад
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
