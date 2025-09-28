Левандовський забив ювілейний 700-й гол у матчі Барселони з Реал Сосьєдадом

Левандовський забив ювілейний гол за кар'єру
Каталонська "Барселона" в сьомому турі чемпіонату Іспанії перемогла "Реал Сосьєдад" (2:1). Переможний гол на 59-й хвилині забив Роберт Левандовський.
Для поляка цей гол став ювілейним в кар’єрі, повідомив портал Новини.LIVE.
Левандовський забив свій ювілейний м’яч
Нападник "Барселони" відзначився своїм 700-м голом у професійній кар’єрі. Це досягнення закріпило за 37-річним поляком статус одного з найкращих форвардів світу.
Левандовський на клубному рівні в складі "Леху", дортмундської "Боруссії", "Баварії" та "Барселони" провів 830 матчів, забивши 614 голів і віддавши 155 результативних передач.
За збірну Польщі форвард зіграв 160 ігор, відзначившись 86 голами та 36 асистами.
У складі "Барселони" Роберт забив 105 м’ячів і віддав 20 гольових передач у 154 матчах.
Гол проти "Реал Сосьєдада" став для поляка 10-м у поточному сезоні Ла Ліги, де він лідирує в гонці бомбардирів.
В історії футболу 700 та більше голів забили лише Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Йозеф Біцан, Пеле та Левандовський.
