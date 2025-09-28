Левандовский забил юбилейный 700-й гол в матче Барселоны с Реал Сосьедадом

Роберт Левандовский. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" в седьмом туре чемпионата Испании победила "Реал Сосьедад" (2:1). Победный гол на 59-й минуте забил Роберт Левандовский.

Для поляка этот гол стал юбилейным в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

Левандовский забил свой юбилейный мяч

Нападающий "Барселоны" отметился своим 700-м голом в профессиональной карьере. Это достижение закрепило за 37-летним поляком статус одного из лучших форвардов в мире.

Левандовский на клубном уровне в составе "Леха", дортмундской "Боруссии", "Баварии" и "Барселоны" провел 830 матчей, забив 614 голов и отдав 155 результативных передач.

"Барселона" — "Реал Сосьедад". Фото: Reuters

За сборную Польши форвард сыграл 160 игр, отметившись 86 голами и 36 ассистами.

В составе "Барселоны" Роберт забил 105 мячей и отдал 20 голевых передач в 154 матчах.

Гол против "Реал Сосьедада" стал для поляка 10-м в текущем сезоне Ла Лиги, где он лидирует в гонке бомбардиров.

В истории футбола 700 и более голов забили только Криштиану Роналду, Лионель Месси, Йозеф Бицан, Пеле и Левандовский.

