Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Левандовский забил юбилейный гол за карьеру

Левандовский забил юбилейный гол за карьеру

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 23:25
Левандовский забил юбилейный 700-й гол в матче Барселоны с Реал Сосьедадом
Роберт Левандовский. Фото: Reuters

Каталонская "Барселона" в седьмом туре чемпионата Испании победила "Реал Сосьедад" (2:1). Победный гол на 59-й минуте забил Роберт Левандовский.

Для поляка этот гол стал юбилейным в карьере, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Левандовский забил свой юбилейный мяч

Нападающий "Барселоны" отметился своим 700-м голом в профессиональной карьере. Это достижение закрепило за 37-летним поляком статус одного из лучших форвардов в мире.

Левандовский на клубном уровне в составе "Леха", дортмундской "Боруссии", "Баварии" и "Барселоны" провел 830 матчей, забив 614 голов и отдав 155 результативных передач.

Роберт Левандовски
"Барселона" — "Реал Сосьедад". Фото: Reuters

За сборную Польши форвард сыграл 160 игр, отметившись 86 голами и 36 ассистами.

В составе "Барселоны" Роберт забил 105 мячей и отдал 20 голевых передач в 154 матчах.

Гол против "Реал Сосьедада" стал для поляка 10-м в текущем сезоне Ла Лиги, где он лидирует в гонке бомбардиров.

В истории футбола 700 и более голов забили только Криштиану Роналду, Лионель Месси, Йозеф Бицан, Пеле и Левандовский.

Напомним, на чемпионате мира U-20 Украина выиграла в матче против Республики Кореи.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о проваленной допинг-пробе.

футбол Роберт Левандовский Барселона Испанская Ла Лига Реал Сосьедад
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации