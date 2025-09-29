Где и когда смотреть матч Барселона — ПСЖ в ЛЧ

Жюль Кунде из "Барселоны" празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

Каталонская "Барселона" встретится с французским "ПСЖ" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26. Это противостояние обещает стать центральным событием тура.

Болельщики из Украины смогут увидеть игру в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

Каталонцы и парижане имеют богатую историю противостояний в Европе. Для "Барсы" это шанс закрепиться на вершине группы, для "ПСЖ" — возможность подтвердить свой статус одного из главных фаворитов турнира.

Усман Дембеле с "Золотым мячом" в составе "ПСЖ". Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

В национальных чемпионатах обе команды подходят к поединку с разными результатами. "Барселона" поднялась на первое место в Ла Лиге после победы над "Реал Сосьедад". "ПСЖ" также набрал форму и обыграл "Осер" во внутреннем чемпионате, закрепившись в верхней части турнирной таблицы Лиги 1.

Где и когда смотреть матч "Барселона" — "ПСЖ"

Во вторник, 30 сентября, на стадионе "Олимпийский имени Луиса Компаниса" в Барселоне состоится поединок. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром назначен опытный немецкий рефери Феликс Брых. В Украине матч будет доступен для просмотра на платформе Megogo, а также у официальных трансляторов Лиги чемпионов.

Кадровое состояние команд

У "Барселоны" продолжаются проблемы с составом: травмированы Рафинья и вратарь Райан Гарсия, а также под вопросом участие нескольких игроков обороны. В команде Ханса-Дитера Флика рассчитывают на молодежь, которая должна взять на себя ответственность в ключевых эпизодах.

Хвича Кварацхелия попал в лазарет. Фото: Reuters/Abdul Saboor

У "ПСЖ" также немало кадровых потерь. Хвича Кварацхелия получил травму бедра и пропустит игру, а ещё несколько игроков основного состава восстанавливаются после повреждений. Парижане остаются сильны благодаря глубине состава, но отсутствие лидеров может сказаться на их атакующем потенциале и сыграть на руку сопернику.

