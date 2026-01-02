Видео
Главная Спорт Двое игроков Динамо покинули Украину ради отпуска на Шри-Ланке

Двое игроков Динамо покинули Украину ради отпуска на Шри-Ланке

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 06:45
Игроки Динамо Малыш и Царенко отправились на отдых в Шри-Ланку
Антон Царенко. Фото: ФК "Динамо" Киев

Бывшие и нынешние игроки киевского "Динамо" сейчас проводят новогодний отпуск. Если Тарас Михавко поехал к родным в Трускавец, то некоторые его одноклубники покинули Украину.

Свой отдых в Instagram показал правый защитник "Динамо" Навин Малыш, который сейчас играет в аренде в "Заре".

Читайте также:
Навин Малыш
Навин Малыш. Фото: instagram.com/navin.malysh

Где отдыхают "динамовцы"

Игроки "Динамо" Малыш и Антон Царенко, который выступает в аренде в "Лехии" из Польши, воспользовались зимней паузой в сезоне и вместе отправились на отдых на Шри-Ланку.

Навин Малыш и Антон Царенко
Навин Малыш и Антон Царенко попали на фото. Фото: instagram.com/navin.malysh

Футболисты выбрали направление с теплым климатом, океаном и возможностью полноценного восстановления после насыщенной первой части сезона, в которой оба мало играли и чаще сидели на скамейке.

Малыш осенью выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", где сыграл лишь в восьми матчах, выходя на замену.

Навин Малыш
Навин Малыш с девушкой. Фото: instagram.com/navin.malysh

Царенко параллельно проводил сезон в Польше, большую часть которого восстанавливался от травмы. После возвращения его посадили на скамейку запасных, которую он покидал лишь в трех матчах.

Вероятно, после короткого отдыха на Шри-Ланке оба футболиста должны вернуться в расположение "Динамо", где их проверит новый тренерский штаб во главе с Игорем Костюком.

Напомним, ранее экс-главный тренер "Динамо" Александр Шовковский оседлал коня и сообщил, чего ему не хватило в 2025 году.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал трагическую аварию с Энтони Джошуа.

футбол Шри-Ланка отпуск Динамо Антон Царенко Навин Малыш
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
