Головна Спорт Реал купить володаря Золотого м'яча, якого ненавидить Вінісіус

Реал купить володаря Золотого м'яча, якого ненавидить Вінісіус

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 12:43
Реал може підписати Родрі з Манчестер Сіті
Родрі з "Золотим м'ячем". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" активно працює над підсиленням центру поля, де Флорентіно Пересу бракує зірок після відходу Тоні Крооса та Луки Модріча. Раніше повідомлялося, що в клуб може прийти зірка "ПСЖ" Вітінья.

При цьому, клуб також хоче замахнутися на Родрі, повідомив портал Marca.

Родри перейдет в Реал
Родрі перед грою "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

"Реал" полює на гравця, через якого досі триває конфлікт

Мадридський "Реал" може активізуватися на трансферному ринку влітку, звернувши увагу на ситуацію півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі з контрактом. У клубі розглядають іспанця як потенційне підсилення центру поля.

Ключовим фактором є те, що влітку в 29-річного футболіста залишиться лише один рік чинного контракту з англійським клубом і тому сума викупу сильно зменшиться, якщо він не погодиться на продовження угоди.

"Манчестер Сіті" може бути змушений розглянути його продаж, аби не допустити безкоштовного відходу гравця у 2027 році.

Родрі захищає кольори "Манчестер Сіті" з 2019 року. За цей час він провів 273 матчі у всіх турнірах, відзначився 26 голами та 32 результативними передачами. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість іспанського півзахисника становить 75 мільйонів євро.

У 2024 році Родрі отримав "Золотий м'яч". В "Реалі" вважали, що нагороду мав отримати Вінісіу Жуніор і тому досі бойкотують церемонію вручення нагороди.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Манчестер Сіті Родрі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
