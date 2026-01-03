Реал може підписати Родрі з Манчестер Сіті

Реал купить володаря Золотого м'яча, якого ненавидить Вінісіус
Мадридський "Реал" активно працює над підсиленням центру поля, де Флорентіно Пересу бракує зірок після відходу Тоні Крооса та Луки Модріча. Раніше повідомлялося, що в клуб може прийти зірка "ПСЖ" Вітінья.
При цьому, клуб також хоче замахнутися на Родрі, повідомив портал Marca.
"Реал" полює на гравця, через якого досі триває конфлікт
Мадридський "Реал" може активізуватися на трансферному ринку влітку, звернувши увагу на ситуацію півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі з контрактом. У клубі розглядають іспанця як потенційне підсилення центру поля.
Ключовим фактором є те, що влітку в 29-річного футболіста залишиться лише один рік чинного контракту з англійським клубом і тому сума викупу сильно зменшиться, якщо він не погодиться на продовження угоди.
"Манчестер Сіті" може бути змушений розглянути його продаж, аби не допустити безкоштовного відходу гравця у 2027 році.
Родрі захищає кольори "Манчестер Сіті" з 2019 року. За цей час він провів 273 матчі у всіх турнірах, відзначився 26 голами та 32 результативними передачами. За даними Transfermarkt, поточна ринкова вартість іспанського півзахисника становить 75 мільйонів євро.
У 2024 році Родрі отримав "Золотий м'яч". В "Реалі" вважали, що нагороду мав отримати Вінісіу Жуніор і тому досі бойкотують церемонію вручення нагороди.
