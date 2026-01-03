Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Скандал у тенісі — Кіченок святкувала Новий рік з росіянками

Скандал у тенісі — Кіченок святкувала Новий рік з росіянками

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 08:39
Кіченок опинилась у скандалі через святкування з російськими тенісистками
Надія Кіченок. Фото: instagram.com/nadiakichenok

У скандальну ситуацію потрапила українська тенісистка Надія Кіченок. У Новий рік дівчина опублікувала сторіс святкування з російськими тенісистками.

Відповідне відео викликало критику її української колеги Олександри Олійникової, яка зустріла Новий рік у Києві, повідомив портал "Великий Теніс".

Реклама
Читайте також:

Реакція Олійникової на скандал

На опублікованому фото Кіченок була разом із Юлією Путінцевою, Анною Даниліною, Дар’єю Касаткіною та сербкою Александрою Крунич.

Надежда Киченок
Кіченок, Даніліна, Путінцева, Касаткіна, Крунич, Забіяко. Фото: instagram.com/nadiakichenok

Путінцева й Даниліна вже кілька років виступають під прапором Казахстану, тоді як Касаткіна у 2025 році змінила спортивне громадянство та представляє Австралію.

Негативну реакцію на цей допис висловила українська тенісистка Олександра Олійникова, яка готується до дебюту на Australian Open.

Олійникову обурило, що привітання українців із Новим роком відбулося у компанії росіян, серед яких є учасниця пропагандистського турніру у Санкт-Петербурзі, де спонсором виступає "Газпром".

Тенісистка нагадала, що "Газпром" є одним із ключових спонсорів війни проти України. За її словами, подібна поведінка є проявом цинізму та спотворює у світі сприйняття того, що насправді відбувається в Україні.

Тенісистка також підкреслила, що їй соромно мати таких колег, адже вони не мають зв’язку з реальністю людей, які переживають обстріли, втрати та зустрічають Новий рік під звуки тривог.

Нагадаємо, двоє футболістів київського "Динамо" на знаменитому курорті.

Знайдено винного у смертельному ДТП з боксером Ентоні Джошуа.

Теніс українські тенісисти російські спортсмени збірна України з теннісу Надія Кіченок
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації