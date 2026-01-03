Кіченок опинилась у скандалі через святкування з російськими тенісистками

Надія Кіченок. Фото: instagram.com/nadiakichenok

У скандальну ситуацію потрапила українська тенісистка Надія Кіченок. У Новий рік дівчина опублікувала сторіс святкування з російськими тенісистками.

Відповідне відео викликало критику її української колеги Олександри Олійникової, яка зустріла Новий рік у Києві, повідомив портал "Великий Теніс".

Реакція Олійникової на скандал

На опублікованому фото Кіченок була разом із Юлією Путінцевою, Анною Даниліною, Дар’єю Касаткіною та сербкою Александрою Крунич.

Кіченок, Даніліна, Путінцева, Касаткіна, Крунич, Забіяко. Фото: instagram.com/nadiakichenok

Путінцева й Даниліна вже кілька років виступають під прапором Казахстану, тоді як Касаткіна у 2025 році змінила спортивне громадянство та представляє Австралію.

Негативну реакцію на цей допис висловила українська тенісистка Олександра Олійникова, яка готується до дебюту на Australian Open.

Олійникову обурило, що привітання українців із Новим роком відбулося у компанії росіян, серед яких є учасниця пропагандистського турніру у Санкт-Петербурзі, де спонсором виступає "Газпром".

Тенісистка нагадала, що "Газпром" є одним із ключових спонсорів війни проти України. За її словами, подібна поведінка є проявом цинізму та спотворює у світі сприйняття того, що насправді відбувається в Україні.

Тенісистка також підкреслила, що їй соромно мати таких колег, адже вони не мають зв’язку з реальністю людей, які переживають обстріли, втрати та зустрічають Новий рік під звуки тривог.

