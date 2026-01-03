У Нігерії висунули обвинувачення водієві авто, в якому перебував Джошуа

Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

У Нігерії 29 грудня сталася автотроща за участі автомобіля, де перебував ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа разом із тренерами Латіфом Айоделе та Сіною Гамі. Позашляховик Lexus потрапив у ДТП, в результаті чого загинули тренери боксера.

У Нігерії у зв’язку з відкритою справою поліція висунула обвинувачення водієві автомобіля, де перебував Джошуа, повідомляє Sky News.

Автомобіль після ДТП. Фото: FRSCNigeria/X

Обвинувачення за ДТП з Джошуа

Водія чорного позашляховика Lexus Аденію Моболаджі Кайоде офіційно обвинувачено за чотирма статтями. Йому інкримінують небезпечне керування транспортним засобом, що призвело до загибелі людей, необережне та недбале водіння, а також керування автомобілем без чинного національного водійського посвідчення.

ДТП сталося на одній із основних автомагістралей поблизу Лагоса. Автомобіль Lexus, де Джошуа перебував на задньому сидінні, врізався у припарковану вантажівку. Завдяки тому, що Ентоні перебував на задньому сидінні, він вижив, хоча й отримав травми різного ступеня тяжкості.

Сіна був тренером Джошуа з фізичної підготовки, тоді як Латіф Айоделе виконував функції особистого тренера та був надзвичайно близькою для боксера людиною.

Наразі Джошуа вже виписали з лікарні. Він відновлюється вдома у Нігерії. За словами представників влади штату Лагос, боксер разом із матір’ю відвідав похоронний дім, щоб попрощатися з загиблими друзями.

