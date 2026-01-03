Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Поліція знайшла винного в смертельній ДТП з Джошуа

Поліція знайшла винного в смертельній ДТП з Джошуа

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 06:15
У Нігерії висунули обвинувачення водієві авто, в якому перебував Джошуа
Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

У Нігерії 29 грудня сталася автотроща за участі автомобіля, де перебував ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа разом із тренерами Латіфом Айоделе та Сіною Гамі. Позашляховик Lexus потрапив у ДТП, в результаті чого загинули тренери боксера.

У Нігерії у зв’язку з відкритою справою поліція висунула обвинувачення водієві автомобіля, де перебував Джошуа, повідомляє Sky News.

Реклама
Читайте також:
Энтони Джошуа после ДТП
Автомобіль після ДТП. Фото: FRSCNigeria/X

Обвинувачення за ДТП з Джошуа

Водія чорного позашляховика Lexus Аденію Моболаджі Кайоде офіційно обвинувачено за чотирма статтями. Йому інкримінують небезпечне керування транспортним засобом, що призвело до загибелі людей, необережне та недбале водіння, а також керування автомобілем без чинного національного водійського посвідчення.

ДТП сталося на одній із основних автомагістралей поблизу Лагоса. Автомобіль Lexus, де Джошуа перебував на задньому сидінні, врізався у припарковану вантажівку. Завдяки тому, що Ентоні перебував на задньому сидінні, він вижив, хоча й отримав травми різного ступеня тяжкості.

Сіна був тренером Джошуа з фізичної підготовки, тоді як Латіф Айоделе виконував функції особистого тренера та був надзвичайно близькою для боксера людиною.

Наразі Джошуа вже виписали з лікарні. Він відновлюється вдома у Нігерії. За словами представників влади штату Лагос, боксер разом із матір’ю відвідав похоронний дім, щоб попрощатися з загиблими друзями.

Нагадаємо, двоє гравців "Динамо" поїхали відпочивати на тепле узбережжя Шрі-Ланки.

У одеського "Чорноморця" почали виплачувати борги по зарплатах.

ДТП Нігерія бокс Ентоні Джошуа професійний бокс
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації