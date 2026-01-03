В Нигерии предъявили обвинения водителю авто, в котором находился Джошуа

Энтони Джошуа. Фото: Reuters

В Нигерии 29 декабря произошла автокатастрофа с участием автомобиля, где находился экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа вместе с тренерами Латифом Айоделе и Синой Гами. Внедорожник Lexus попал в ДТП, в результате чего погибли тренеры боксера.

В Нигерии в связи с открытым делом полиция предъявила обвинения водителю автомобиля, где находился Джошуа, сообщает Sky News.

Автомобиль после ДТП после ДТП. Фото: FRSCNigeria/X

Обвинение за ДТП с Джошуа

Водитель черного внедорожника Lexus Адения Моболаджи Кайоде официально обвиняется по четырем статьям. Ему инкриминируют опасное управление транспортным средством, что привело к гибели людей, неосторожное и небрежное вождение, а также управление автомобилем без действующего национального водительского удостоверения.

ДТП произошло на одной из основных автомагистралей вблизи Лагоса. Автомобиль Lexus, где Джошуа находился на заднем сиденье, врезался в припаркованный грузовик. Благодаря тому, что Энтони находился на заднем сиденье, он выжил, хоть и получил травмы различной степени тяжести.

Сина был тренером Джошуа по физической подготовке, тогда как Латиф Айоделе выполнял функции личного тренера и был чрезвычайно близким для боксера человеком.

Сейчас Джошуа уже выписали из больницы. Он восстанавливается дома в Нигерии. По словам представителей власти штата Лагос, боксер вместе с матерью посетил похоронный дом, чтобы попрощаться с погибшими друзьями.

