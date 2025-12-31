Джошуа досі перебуває в лікарні в Нігерії після ДТП

Ентоні Джошуа. Фото: Reuters

Топовий британський суперважковаговик Ентоні Джошуа 29 грудня потрапив в автотрощу у Нігерії. В результаті ДТП боксер отримав травми, а його два тренери загинули.

Про стан Джошуа повідомив портал Daily Mail.

🚨DEVELOPING STORY



Anthony Joshua reportedly involved in a car crash in Ogun State. pic.twitter.com/BSr9ANgpH6 — @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) December 29, 2025

Джошуа досі знаходиться в Нігерії

За наявною інформацією, Джошуа госпіталізували до однієї з найпрестижніших приватних клінік Нігерії. Це медичний центр, у структурі якого функціонує закрите VIP-відділення для публічних осіб і заможних пацієнтів. Саме там Ентоні проходить обстеження та відновлення під постійним наглядом лікарів.

Клініка позиціонує себе як медичний заклад із сервісом рівня п’ятизіркового готелю. Пацієнтам пропонують цілодобовий індивідуальний догляд, персональний медичний супровід, максимальну приватність, а також окремі люксові палати.

Страви в клініці готують індивідуально, відповідно до смакових і дієтичних потреб пацієнта.

Базова вартість перебування у таких апартаментах стартує від кількох тисяч доларів на добу. Саме в одному з таких номерів і перебуває Джошуа, який, за даними джерел, продовжує лікування та реабілітацію після аварії.

Раніше стало відомо, що трагедія стала серйозним психологічним ударом для спортсмена. Очікується, що найближчим часом команда Джошуа надасть оновлену інформацію щодо його стану та подальших планів.

Нагадаємо, на смертельне ДТП з Джошуа та смерть його тренерів відреагував його опонент Тайсон Ф'юрі.

Також свою заяву щодо ДТП зробив екссуперник британця Володимир Кличко.