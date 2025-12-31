Видео
Україна
Стало известно, где и в каком состоянии Джошуа после ДТП

Стало известно, где и в каком состоянии Джошуа после ДТП

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:24
Джошуа до сих пор находится в больнице в Нигерии после ДТП
Энтони Джошуа. Фото: Reuters

Топовый британский супертяжеловес Энтони Джошуа 29 декабря попал в автокатастрофу в Нигерии. В результате ДТП боксер получил травмы, а его два тренера погибли.

О состоянии Джошуа сообщил портал Daily Mail.

Джошуа до сих пор находится в Нигерии

По имеющейся информации, Джошуа госпитализировали в одну из самых престижных частных клиник Нигерии. Это медицинский центр, в структуре которого функционирует закрытое VIP-отделение для публичных лиц и состоятельных пациентов. Именно там Энтони проходит обследование и восстановление под постоянным наблюдением врачей.

Клиника позиционирует себя как медицинское учреждение с сервисом уровня пятизвездочного отеля. Пациентам предлагают круглосуточный индивидуальный уход, персональное медицинское сопровождение, максимальную приватность, а также отдельные люксовые палаты.

Блюда в клинике готовят индивидуально, в соответствии со вкусовыми и диетическими потребностями пациента.

Базовая стоимость пребывания в таких апартаментах стартует от нескольких тысяч долларов в сутки. Именно в одном из таких номеров и находится Джошуа, который, по данным источников, продолжает лечение и реабилитацию после аварии.

Ранее стало известно, что трагедия стала серьезным психологическим ударом для спортсмена. Ожидается, что в ближайшее время команда Джошуа предоставит обновленную информацию о его состоянии и дальнейших планах.

Напомним, на смертельное ДТП с Джошуа и смерть его тренеров отреагировал его оппонент Тайсон Фьюри.

Также свое заявление по ДТП сделал экс-соперник британца Владимир Кличко.

ДТП бокс Энтони Джошуа супертяжелый вес профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
