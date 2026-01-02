Відео
Головна Спорт З одеського Чорноморця несподівано зняли трансферний бан

З одеського Чорноморця несподівано зняли трансферний бан

Дата публікації: 2 січня 2026 01:17
Чорноморець готує повернення в УПЛ: Григорчук, трансфери та зняття бану
Роман Григорчук. Фото: "Чорноморець"

Одеський "Чорноморець" активно готується до другої частини сезону та планує повернутися до УПЛ. Раніше в клубі звільнили головного тренера Олександра Кучера та позбулися деяких гравців.

Про деталі з табору "Чорноморця" повідомив паблік "ТаТоТаке".

Гравці "Чорноморця" в першому колі. Фото: "Чорноморець"

"Чорноморець" близький до відновлення

Клубні процеси перейшли у практичну площину, а найближчими днями очікується офіційна презентація нового головного тренера — Романа Григорчука.

Одним із перших кроків команди стала робота на трансферному ринку. "Чорноморець" фіналізував перехід 24-річного нападника "Прикарпаття" Андрія Хоми, який у першому колі ПФЛ забив 10 голів у 18 матчах і став одним із найрезультативніших гравців ліги.

Паралельно клуб вирішує фінансові питання. Одеситам уже виплачено заборгованість із заробітної плати за жовтень, а також аванс за листопад, що дозволило стабілізувати ситуацію всередині команди та зняти напругу в роздягальні.

Керівництво не планує кадрових чисток серед лідерів. Досвідчені Ярослав Ракицький та Олексій Хобленко залишаються в команді — їхні контракти чинні до завершення сезону.

Важливим сигналом стала також новина про зняття трансферного бану. Це відкриває можливість для точкового підсилення складу вже в першій декаді січня, коли "моряки" планують закрити кілька проблемних позицій.

Також майже вирішене питання кадрових призначень у структурі клубу. До другої команди мають долучитися Денис Колчін та Семен Альтман, при цьому Колчін відповідатиме за весь молодіжний сектор "Чорноморця".

Водночас зміни торкнуться також орендованих гравців. Нападник Луїфер Ернандес не залишиться в команді на друге коло та змінить клуб уже цієї зими.

Нагадаємо, раніше колишній головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про причини невдачі в клубі.

Ексчемпіон світу з боксу в хевівейті Тайсон Ф'юрі прокоментував автотрощу з Ентоні Джошуа.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
