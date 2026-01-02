Черноморец готовит возвращение в УПЛ: Григорчук, трансферы и снятие бана: что делать в Украине

Роман Григорчук. Фото: "Черноморец"

Одесский "Черноморец" активно готовится ко второй части сезона и планирует вернуться в УПЛ. Ранее в клубе уволили главного тренера Александра Кучера и избавились от некоторых игроков.

О деталях из лагеря "Черноморца" сообщил паблик "ТаТоТаке".

Игроки "Черноморца" в первом круге. Фото: "Черноморец"

"Черноморец" близок к восстановлению

Клубные процессы перешли в практическую плоскость, а в ближайшие дни ожидается официальная презентация нового главного тренера — Романа Григорчука.

Одним из первых шагов команды на трансферном рынке будет финализация перехода 24-летнего нападающего "Прикарпатья" Андрея Хомы, который в первом круге ПФЛ тала работа на тзабил 10 голов в 18 матчах и стал одним из самых результативных игроков лиги.

Параллельно клуб решает финансовые вопросы. Одесситам уже выплачена задолженность по заработной плате за октябрь, а также аванс за ноябрь, что позволило стабилизировать ситуацию внутри команды и снять напряжение в раздевалке.

Руководство не планирует кадровых чисток среди лидеров. Опытные Ярослав Ракицкий и Алексей Хобленко остаются в команде - их контракты действительны до завершения сезона.

Важным сигналом стала также новость о снятии трансферного бана. Это открывает возможность для точечного усиления состава уже в первой декаде января, когда "моряки" планируют закрыть несколько проблемных позиций.

Также почти решен вопрос кадровых назначений в структуре клуба. Ко второй команде должны присоединиться Денис Колчин и Семен Альтман, при этом Колчин будет отвечать за весь молодежный сектор "Черноморца".

В то же время изменения коснутся также арендованных игроков. Нападающий Луифер Эрнандес не останется в команде на второй круг и сменит клуб уже этой зимой.

