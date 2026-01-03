Видео
Главная Спорт Скандал в теннисе — Киченок праздновала Новый год с россиянками

Скандал в теннисе — Киченок праздновала Новый год с россиянками

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 08:39
Киченок оказалась в скандале из-за празднования с российскими теннисистками
Надежда Киченок. Фото: instagram.com/nadiakichenok

В скандальную ситуацию попала украинская теннисистка Надежда Киченок. В Новый год девушка опубликовала сторис празднования с российскими теннисистками.

Соответствующее видео вызвало критику ее украинской коллеги Александры Олейниковой, которая встретила Новый год в Киеве, сообщил портал "Большой теннис".

Читайте также:

Реакция Олейниковой на скандал

На опубликованном фото Киченок была вместе с Юлией Путинцевой, Анной Данилиной, Дарьей Касаткиной и сербкой Александрой Крунич.

Надежда Киченок
Киченок, Данилина, Путинцева, Касаткина, Крунич, Забияко. Фото: instagram.com/nadiakichenok

Путинцева и Данилина уже несколько лет выступают под флагом Казахстана, тогда как Касаткина в 2025 году сменила спортивное гражданство и представляет Австралию.

Негативную реакцию на это сообщение выразила украинская теннисистка Александра Олейникова, которая готовится к дебюту на Australian Open.

Олейникову возмутило, что поздравление украинцев с Новым годом состоялось в компании россиян, среди которых есть участница пропагандистского турнира в Санкт-Петербурге, где спонсором выступает "Газпром".

Теннисистка напомнила, что "Газпром" является одним из ключевых спонсоров войны против Украины. По ее словам, подобное поведение является проявлением цинизма и искажает в мире восприятие того, что на самом деле происходит в Украине.

Теннисистка также подчеркнула, что ей стыдно иметь таких коллег, ведь они не имеют связи с реальностью людей, которые переживают обстрелы, потери и встречают Новый год под звуки тревог.

Теннис украинские теннисисты российские спортсмены сборная Украины по теннису Надежда Киченок
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
