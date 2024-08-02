Сестры Киченок назвали неожиданную причину поражения на Олимпиаде

Надежда и Людмила Киченок во время поединка. Фото: Reuters/Claudia Greco

Людмила и Надежда Киченок стали последними украинскими теннисистками, которые выбыли из борьбы за медали на Олимпиаде-2024. В четвертьфинале турнира спортсменки уступили испанскому дуэту Кристиан Букша — Сара-Соррибес Тормо.

Украинки объяснили, почему им не удалось выйти в полуфинал ОИ-2024, сообщает "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Надежда и Людмила Киченок неудачно начали четвертьфинальный поединок женского парного разряда по теннису. Они проиграли первый сет, но блестяще провели вторую часть игры. Испанки перехватили инициативу в конце противостояния и победили со счетом 3:6, 6:2, 10:12. На тай-брейке украинки потеряли преимущество при счете 7:3.

Надежда и Людмила Киченок во время второго сейта. Фото: Reuters/Claudia Greco

Как сестры Киченок объяснили поражение

Людмила Киченок признала, что нервничала в первом сете. На спортсменок давила высокая ответственность. Украинки спешили и допускали слишком много ошибок. Но позже сестры справились с нервами и стали оказывать давление уже на соперниц. Это приносило дивиденды почти до конца противостояния. На тай-брейке испанки снова перехватили инициативу.

"Когда мы повели 7:3, надо было сыграть более агрессивно, брать инициативу и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супертай-брейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше, но не сложилось", — заявила Людмила Киченок.

Украинки не исключают возможности принять участие в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Сестрам будет уже 36 лет к тому времени, но они надеются поехать на турнир и завоевать медали.

Напомним, "Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги.

Олимпиада-2024, день седьмой — расписание украинцев — Магучих вступает в борьбу.

Усик критически высказался о вылете "Полесья" из еврокубков — что сказал боксер.

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.

Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе.