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Сестры Киченок признали ошибки в матче против испанок и заговорили про Олимпиаду-2028

2 августа 2024 10:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Сестры Киченок назвали неожиданную причину поражения на Олимпиаде
Надежда и Людмила Киченок во время поединка. Фото: Reuters/Claudia Greco
Валерий Ковалевич - Редактор

Людмила и Надежда Киченок стали последними украинскими теннисистками, которые выбыли из борьбы за медали на Олимпиаде-2024. В четвертьфинале турнира спортсменки уступили испанскому дуэту Кристиан Букша — Сара-Соррибес Тормо. 

Украинки объяснили, почему им не удалось выйти в полуфинал ОИ-2024, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Надежда и Людмила Киченок неудачно начали четвертьфинальный поединок женского парного разряда по теннису. Они проиграли первый сет, но блестяще провели вторую часть игры. Испанки перехватили инициативу в конце противостояния и победили со счетом 3:6, 6:2, 10:12. На тай-брейке украинки потеряли преимущество при счете 7:3. 

Надежда и Людмила Киченок
Надежда и Людмила Киченок во время второго сейта. Фото: Reuters/Claudia Greco

Как сестры Киченок объяснили поражение 

Людмила Киченок признала, что нервничала в первом сете. На спортсменок давила высокая ответственность. Украинки спешили и допускали слишком много ошибок. Но позже сестры справились с нервами и стали оказывать давление уже на соперниц. Это приносило дивиденды почти до конца противостояния. На тай-брейке испанки снова перехватили инициативу.

"Когда мы повели 7:3, надо было сыграть более агрессивно, брать инициативу и доигрывать матч самим, не ждать ошибок. Где-то мы мягко сыграли на супертай-брейке. У нас были очень хорошие шансы пройти дальше, но не сложилось", — заявила Людмила Киченок. 

Украинки не исключают возможности принять участие в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. Сестрам будет уже 36 лет к тому времени, но они надеются поехать на турнир и завоевать медали. 

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спорт Олимпийские игры Теннис Олимпиада-2024 украинские теннисисты Людмила Киченок Надежда Киченок

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