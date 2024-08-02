Сестри Кіченок назвали несподівану причину поразки на Олімпіаді

Надія та Людмила Кіченок під час поєдинку. Фото: Reuters/Claudia Greco

Людмила та Надія Кіченок стали останніми українськими тенісистками, які вибули із боротьби за медалі на Олімпіаді-2024. У чвертьфіналі турніру спортсменки поступилися іспанському дуету Крістіан Букша — Сара-Соррібес Тормо.

Українки пояснили, чому їм не вдалося вийти до півфіналу ОІ-2024, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Надія та Людмила Кіченок невдало розпочали чвертьфінальний поєдинок жіночого парного розряду з тенісу. Вони програли перший сет, але блискуче провели другу частину гри. Іспанки перехопили ініціативу наприкінці протистояння та перемогли з рахунком 3:6, 6:2, 10:12. На тай-брейку українки втратили перевагу за рахунку 7:3.

Надія та Людмила Кіченок під час другого сейту. Фото: Reuters/Claudia Greco

Як сестри Кіченок пояснили поразку

Людмила Кіченок визнала, що нервувала у першому сеті. На спортсменок тиснула висока відповідальність. Українки поспішали й припускалися занадто багато помилок. Але пізніше сестри впоралися з нервами та почали чинити тиск вже на суперниць. Це приносило дивіденди майже остаточно протистояння. На тай-брейку іспанки знову перехопили ініціативу.

"Коли ми повели 7:3, треба було зіграти агресивніше, брати ініціативу і догравати матч самим, не чекати помилок. Десь ми м'яко зіграли на супертай-брейку. У нас були дуже хороші шанси пройти далі, але не склалося", — заявила Людмила Кіченок.

Українки не відкидають можливості взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року, які пройдуть у Лос-Анджелесі. Сестрам буде вже 36 років на той час, але вони сподіваються поїхати на турнір і здобути медалі.

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