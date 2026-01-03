Реал может подписать Родри из Манчестер Сити

Родри с "Золотым мячом". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" активно работает над усилением центра поля, где Флорентино Пересу не хватает звезд после ухода Тони Крооса и Луки Модрича. Ранее сообщалось, что в клуб может перейти звезда "ПСЖ" Витинья.

При этом, клуб также хочет замахнуться на Родри, сообщил портал Marca.

Реклама

Читайте также:

Родри перед игрой "Манчестер Сити" перед игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters

"Реал" охотится на игрока, из-за которого до сих пор продолжается конфликт

Мадридский "Реал" может активизироваться на трансферном рынке летом, обратив внимание на ситуацию полузащитника "Манчестер Сити" Родри с контрактом. В клубе рассматривают испанца как потенциальное усиление центра поля.

Ключевым фактором является то, что летом у 29-летнего футболиста останется лишь один год действующего контракта с английским клубом и поэтому сумма выкупа сильно уменьшится, если он не согласится на продление соглашения.

"Манчестер Сити" может быть вынужден рассмотреть его продажу, чтобы не допустить бесплатного ухода игрока в 2027 году.

Родри защищает цвета "Манчестер Сити" с 2019 года. За это время он провел 273 матча во всех турнирах, отметился 26 голами и 32 результативными передачами. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость испанского полузащитника составляет 75 миллионов евро.

В 2024 году Родри получил "Золотой мяч". В "Реале" считали, что награду должен был получить Винисиу Жуниор и поэтому до сих пор бойкотируют церемонию вручения награды.

Напомним, двое футболистов киевского "Динамо" проводят отпуск за границей.

Мадридский "Реал" потребовал от Хаби Алонсо — испанца могут уволить.

Теннисистка сборной Украины праздновала Новый год вместе с российскими теннисистками.