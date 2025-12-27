Відео
Реал готує 100 млн євро за одноклубника Забарного

Реал готує 100 млн євро за одноклубника Забарного

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 16:00
Реал готує трансфер Вітіньї з ПСЖ за 100 мільйонів євро
Вітінья в матчі за "ПСЖ". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" планує підписати ще одну зірку собі в склад. В клубі готують на трансфер солідну суму.

"Реал" планує купити Вітінью із "ПСЖ", повідомив портал Cadena Ser.

Читайте також:
Витинья может перейти в Реал
Вітінья став лідером "ПСЖ". Фото: Reuters

"Реал" готується до купівлі Вітіньї

Мадридський "Реал" готує кілька сценаріїв на літо 2026 року, один із яких передбачає можливий продаж вінгера Вінісіуса Жуніора.

Причина — невизначеність із продовженням контракту бразильця, який спливає влітку 2027 року. У клубі не хочуть ризикувати і втратити гравця без компенсації, тому розглядають варіант трансферу вже наступного літа. Мінімальна сума, за яку "Реал" готовий відпустити Вінісіуса, становить 100 мільйонів євро.

У разі такого розвитку подій мадридці планують інвестувати отримані кошти в підсилення середньої лінії. Серед основних кандидатів — півзахисник "ПСЖ" Вітінья.

У контракті португальця передбачено пункт про відступні в розмірі 100 мільйонів євро. "Реал" готовий скористатися цією опцією за умови згоди самого футболіста на перехід.

У поточному сезоні Вітінья провів 23 матчі у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав вісім асистів. Його угода з "ПСЖ" чинна до літа 2029 року, а ринкова вартість оцінюється приблизно у 110 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Динамо" розповів. чому живе на базі, а не в Києві.

Мадридський "Реал" відмовився продавати Андрія Луніна у "Вільярреал".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
