Реал готує трансфер Вітіньї з ПСЖ за 100 мільйонів євро

Мадридський "Реал" планує підписати ще одну зірку собі в склад. В клубі готують на трансфер солідну суму.

"Реал" планує купити Вітінью із "ПСЖ", повідомив портал Cadena Ser.

"Реал" готується до купівлі Вітіньї

Мадридський "Реал" готує кілька сценаріїв на літо 2026 року, один із яких передбачає можливий продаж вінгера Вінісіуса Жуніора.

Причина — невизначеність із продовженням контракту бразильця, який спливає влітку 2027 року. У клубі не хочуть ризикувати і втратити гравця без компенсації, тому розглядають варіант трансферу вже наступного літа. Мінімальна сума, за яку "Реал" готовий відпустити Вінісіуса, становить 100 мільйонів євро.

У разі такого розвитку подій мадридці планують інвестувати отримані кошти в підсилення середньої лінії. Серед основних кандидатів — півзахисник "ПСЖ" Вітінья.

У контракті португальця передбачено пункт про відступні в розмірі 100 мільйонів євро. "Реал" готовий скористатися цією опцією за умови згоди самого футболіста на перехід.

У поточному сезоні Вітінья провів 23 матчі у всіх турнірах, забив п’ять голів і віддав вісім асистів. Його угода з "ПСЖ" чинна до літа 2029 року, а ринкова вартість оцінюється приблизно у 110 мільйонів євро.

