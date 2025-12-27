Реал готовит трансфер Витиньи из ПСЖ за 100 миллионов евро

Витинья в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" планирует подписать еще одну звезду себе в состав. В клубе готовят на трансфер солидную сумму.

"Реал" планирует купить Витинью из "ПСЖ", сообщил портал Cadena Ser.

"Реал" готовится к покупке Витиньи

Мадридский "Реал" готовит несколько сценариев на лето 2026 года, один из которых предусматривает возможную продажу вингера Винисиуса Жуниора.

Причина — неопределенность с продлением контракта бразильца, который истекает летом 2027 года. В клубе не хотят рисковать и потерять игрока без компенсации, поэтому рассматривают вариант трансфера уже следующим летом. Минимальная сумма, за которую "Реал" готов отпустить Винисиуса, составляет 100 миллионов евро.

В случае такого развития событий мадридцы планируют инвестировать полученные средства в усиление средней линии. Среди основных кандидатов — полузащитник "ПСЖ" Витинья.

В контракте португальца предусмотрен пункт об отступных в размере 100 миллионов евро. "Реал" готов воспользоваться этой опцией при условии согласия самого футболиста на переход.

В текущем сезоне Витинья провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь ассистов. Его соглашение с "ПСЖ" действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 110 миллионов евро.

Мадридский "Реал" отказался продавать Андрея Лунина в "Вильярреал".