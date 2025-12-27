Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал готовит 100 млн евро за одноклубника Забарного

Реал готовит 100 млн евро за одноклубника Забарного

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:00
Реал готовит трансфер Витиньи из ПСЖ за 100 миллионов евро
Витинья в матче за "ПСЖ". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" планирует подписать еще одну звезду себе в состав. В клубе готовят на трансфер солидную сумму.

"Реал" планирует купить Витинью из "ПСЖ", сообщил портал Cadena Ser.

Реклама
Читайте также:
Витинья может перейти в Реал
Витинья стал лидером "ПСЖ". Фото: Reuters

"Реал" готовится к покупке Витиньи

Мадридский "Реал" готовит несколько сценариев на лето 2026 года, один из которых предусматривает возможную продажу вингера Винисиуса Жуниора.

Причина — неопределенность с продлением контракта бразильца, который истекает летом 2027 года. В клубе не хотят рисковать и потерять игрока без компенсации, поэтому рассматривают вариант трансфера уже следующим летом. Минимальная сумма, за которую "Реал" готов отпустить Винисиуса, составляет 100 миллионов евро.

В случае такого развития событий мадридцы планируют инвестировать полученные средства в усиление средней линии. Среди основных кандидатов — полузащитник "ПСЖ" Витинья.

В контракте португальца предусмотрен пункт об отступных в размере 100 миллионов евро. "Реал" готов воспользоваться этой опцией при условии согласия самого футболиста на переход.

В текущем сезоне Витинья провел 23 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал восемь ассистов. Его соглашение с "ПСЖ" действует до лета 2029 года, а рыночная стоимость оценивается примерно в 110 миллионов евро.

Напомним, ранее главный тренер "Динамо" рассказал. почему живет на базе, а не в Киеве.

Мадридский "Реал" отказался продавать Андрея Лунина в "Вильярреал".

футбол ПСЖ Реал Мадрид Французская Лига 1 Футбол трансферы
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации