Україна
Хабі Алонсо близький до звільнення — він отримав ультиматум

Хабі Алонсо близький до звільнення — він отримав ультиматум

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 19:46
Реал поставив ультиматум Алонсо через провальні результати
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Мадридський "Реал" продовжує відпускати "Барселону" у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів команда також не на провідних ролях.

Іспанське видання AS поставило перед Алонсо ультиматум, невиконання якого призведе до його звільнення.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

"Реал" планує звільнити Алонсо

На початку 2026 року тиск на головного тренера "Реала" посилився через невдалі результати.

Під час різдвяно-новорічної паузи тренер працював, оскільки в клубі від нього чекають результату та якісної гри.

За наявною інформацією, керівництво мадридців дало тренеру три матчі які мають стати показовими. Важливі не лише очки та вихід у наступні стадії турнірів, а й стиль гри, який має бути домінантним.

Спершу "Реал" зустрінеться з "Бетісом" у матчі Ла Ліги, далі — півфінал Суперкубка Іспанії проти "Атлетіко". У разі успіху команду чекатиме потенційний фінал із "Барселоною".

У клубі розраховують, що рік розпочнеться з трофея, який може стабілізувати ситуацію навколо команди та зняти частину напруги.

Наразі "Реал" у чемпіонаті Іспанії поступається "Барселоні" чотирма очками.

Нагадаємо, раніше двоє гравців київського "Динамо" полетіли на Шрі-Ланку, щоб відпочити.

З першолігового одеського "Чорноморця" зняли трансферний бан та виплатили зарплату.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
