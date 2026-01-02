Реал поставив ультиматум Алонсо через провальні результати

Хабі Алонсо близький до звільнення — він отримав ультиматум
Мадридський "Реал" продовжує відпускати "Барселону" у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів команда також не на провідних ролях.
Іспанське видання AS поставило перед Алонсо ультиматум, невиконання якого призведе до його звільнення.
"Реал" планує звільнити Алонсо
На початку 2026 року тиск на головного тренера "Реала" посилився через невдалі результати.
Під час різдвяно-новорічної паузи тренер працював, оскільки в клубі від нього чекають результату та якісної гри.
За наявною інформацією, керівництво мадридців дало тренеру три матчі які мають стати показовими. Важливі не лише очки та вихід у наступні стадії турнірів, а й стиль гри, який має бути домінантним.
Спершу "Реал" зустрінеться з "Бетісом" у матчі Ла Ліги, далі — півфінал Суперкубка Іспанії проти "Атлетіко". У разі успіху команду чекатиме потенційний фінал із "Барселоною".
У клубі розраховують, що рік розпочнеться з трофея, який може стабілізувати ситуацію навколо команди та зняти частину напруги.
Наразі "Реал" у чемпіонаті Іспанії поступається "Барселоні" чотирма очками.
