Главная Спорт Хаби Алонсо близок к увольнению — он получил ультиматум

Хаби Алонсо близок к увольнению — он получил ультиматум

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 19:46
Реал поставил ультиматум Алонсо из-за провальных результатов
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" продолжает отпускать "Барселону" в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов команда также не на ведущих ролях.

Испанское издание AS поставило перед Алонсо ультиматум, невыполнение которого приведет к его увольнению.

Читайте также:
Хаби Алонсо
Хаби Алонсо. Фото: Reuters

"Реал" планирует уволить Алонсо

В начале 2026 года давление на главного тренера "Реала" усилилось из-за неудачных результатов.

Во время рождественско-новогодней паузы тренер работал, поскольку в клубе от него ждут результата и качественной игры.

По имеющейся информации, руководство мадридцев дало тренеру три матча которые должны стать показательными. Важны не только очки и выход в следующие стадии турниров, но и стиль игры, который должен быть доминантным.

Сначала "Реал" встретится с "Бетисом" в матче Ла Лиги, далее — полуфинал Суперкубка Испании против "Атлетико". В случае успеха команду ждет потенциальный финал с "Барселоной".

В клубе рассчитывают, что год начнется с трофея, который может стабилизировать ситуацию вокруг команды и снять часть напряжения.

Сейчас "Реал" в чемпионате Испании уступает "Барселоне" четырьмя очками.

Напомним, ранее двое игроков киевского "Динамо" улетели на Шри-Ланку, чтобы отдохнуть.

С перволигового одесского "Черноморца" сняли трансферный бан и выплатили зарплату.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
