Реал може підписати Рубена Невеша у 2026 році

Гравці мадридського "Реалу". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" у 2026 році планує суттєво підсилити склад команди. Клуб розглядає кількох футболістів із Португалії.

Один із потенційних новачків наразі виступає в Саудівській Аравії, повідомив портал AS.

"Реал" хоче оформити трансфер гравця збірної Португалії

Мадридський "Реал" аналізує варіанти підсилення півзахисту в літнє трансферне вікно.

За інформацією іспанських медіа, керівництво клубу зосереджується на гравцях, які найближчим часом можуть стати вільними агентами або будуть доступні за помірну суму наприкінці сезону. Одним із таких кандидатів є півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш.

Рубен Невеш. Фото: instagram.com/rubendsneves

Футболіст нині виступає за "Аль-Хіляль", однак його контракт із саудівським клубом чинний до літа 2026 року. Це означає, що вже в січні він матиме право підписати попередню угоду з іншим клубом.

Водночас "Аль-Хіляль" готовий розглянути варіант продажу гравця вже цієї зими у разі пропозиції в межах 15–20 мільйонів євро, що робить трансфер потенційно привабливим для європейських топклубів.

Невеш приєднався до "Аль-Хіляля" у 2023 році. В поточному сезоні він провів 16 матчів у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів і віддав одну результативну передачу.

