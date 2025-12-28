Відео
Україна
Реал, крім Вітіньї, підпише ще одну зірку збірної Португалії

Реал, крім Вітіньї, підпише ще одну зірку збірної Португалії

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:05
Реал може підписати Рубена Невеша у 2026 році
Гравці мадридського "Реалу". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" у 2026 році планує суттєво підсилити склад команди. Клуб розглядає кількох футболістів із Португалії.

Один із потенційних новачків наразі виступає в Саудівській Аравії, повідомив портал AS.

Мадридський "Реал" аналізує варіанти підсилення півзахисту в літнє трансферне вікно.

За інформацією іспанських медіа, керівництво клубу зосереджується на гравцях, які найближчим часом можуть стати вільними агентами або будуть доступні за помірну суму наприкінці сезону. Одним із таких кандидатів є півзахисник збірної Португалії Рубен Невеш.

Рубен Невеш
Рубен Невеш. Фото: instagram.com/rubendsneves

Футболіст нині виступає за "Аль-Хіляль", однак його контракт із саудівським клубом чинний до літа 2026 року. Це означає, що вже в січні він матиме право підписати попередню угоду з іншим клубом.

Водночас "Аль-Хіляль" готовий розглянути варіант продажу гравця вже цієї зими у разі пропозиції в межах 15–20 мільйонів євро, що робить трансфер потенційно привабливим для європейських топклубів.

Невеш приєднався до "Аль-Хіляля" у 2023 році. В поточному сезоні він провів 16 матчів у всіх турнірах, забив п’ять м’ячів і віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик визначився з наступним суперником.

Колишній гравець київського "Динамо" Олег Саленко посварився з Григорієм Суркісом.

футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Аль-Хіляль Рубен Невеш
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
