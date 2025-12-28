Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Реал, кроме Витиньи, подпишет еще одну звезду сборной Португалии

Реал, кроме Витиньи, подпишет еще одну звезду сборной Португалии

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 17:05
Реал может подписать Рубена Невеша в 2026 году
Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" в 2026 году планирует существенно усилить состав команды. Клуб рассматривает нескольких футболистов из Португалии.

Один из потенциальных новичков сейчас выступает в Саудовской Аравии, сообщил портал AS.

Реклама
Читайте также:

"Реал" хочет оформить трансфер игрока сборной Португалии

Мадридский "Реал" анализирует варианты усиления полузащиты в летнее трансферное окно.

По информации испанских медиа, руководство клуба сосредотачивается на игроках, которые в ближайшее время могут стать свободными агентами или будут доступны за умеренную сумму в конце сезона. Одним из таких кандидатов является полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш.

Рубен Невеш
Рубен Невеш. Фото: instagram.com/rubendsneves

Футболист сейчас выступает за "Аль-Хиляль", однако его контракт с саудовским клубом действует до лета 2026 года. Это означает, что уже в январе он будет иметь право подписать предварительное соглашение с другим клубом.

В то же время "Аль-Хиляль" готов рассмотреть вариант продажи игрока уже этой зимой в случае предложения в пределах 15-20 миллионов евро, что делает трансфер потенциально привлекательным для европейских топ-клубов.

Невеш присоединился к "Аль-Хилялю" в 2023 году. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Напомним, объединенный чемпион мира в хевивейте Александр Усик определился со следующим соперником.

Бывший игрок киевского "Динамо" Олег Саленко поссорился с Григорием Суркисом.

футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Аль-Хиляль Рубен Невеш
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации