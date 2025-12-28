Реал может подписать Рубена Невеша в 2026 году

Игроки мадридского "Реала". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" в 2026 году планирует существенно усилить состав команды. Клуб рассматривает нескольких футболистов из Португалии.

Один из потенциальных новичков сейчас выступает в Саудовской Аравии, сообщил портал AS.

Мадридский "Реал" анализирует варианты усиления полузащиты в летнее трансферное окно.

По информации испанских медиа, руководство клуба сосредотачивается на игроках, которые в ближайшее время могут стать свободными агентами или будут доступны за умеренную сумму в конце сезона. Одним из таких кандидатов является полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш.

Рубен Невеш. Фото: instagram.com/rubendsneves

Футболист сейчас выступает за "Аль-Хиляль", однако его контракт с саудовским клубом действует до лета 2026 года. Это означает, что уже в январе он будет иметь право подписать предварительное соглашение с другим клубом.

В то же время "Аль-Хиляль" готов рассмотреть вариант продажи игрока уже этой зимой в случае предложения в пределах 15-20 миллионов евро, что делает трансфер потенциально привлекательным для европейских топ-клубов.

Невеш присоединился к "Аль-Хилялю" в 2023 году. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

