Магучих раскритиковала 14 сезон Холостяка с Тарасом Цымбалюком

Магучих рассказала, почему ей не нравится Тарас Цымбалюк
Украинская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих ранее смотрела шоу "Холостяк". Однако, 14-й сезон с Тарасом Цымбалюком не вызвал у нее положительных эмоций.
Об этом Магучих сообщила в комментарии Sport-express.ua.
Магучих не понравился Цымбалюк
Магучих призналась, что не следит за нынешним сезоном шоу "Холостяк" и объяснила свою позицию относительно главного героя.
По словам спортсменки, ей не импонирует актер Тарас Цымбалюк, именно поэтому она сознательно пропустила этот сезон проекта. Магучих отметила, что не испытывает к нему симпатии как к мужчине.
В то же время легкоатлетка рассказала, что раньше шоу все же смотрела. В частности, она следила за первыми двумя сезонами, а также за одним из предыдущих выпусков, который выходил в период начала полномасштабного вторжения.
