Україна
Магучих рассказала, почему ей не нравится Тарас Цымбалюк

Магучих рассказала, почему ей не нравится Тарас Цымбалюк

Дата публикации 5 января 2026 21:54
Магучих раскритиковала 14 сезон Холостяка с Тарасом Цымбалюком
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих ранее смотрела шоу "Холостяк". Однако, 14-й сезон с Тарасом Цымбалюком не вызвал у нее положительных эмоций.

Об этом Магучих сообщила в комментарии Sport-express.ua.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Магучих не понравился Цымбалюк

Магучих призналась, что не следит за нынешним сезоном шоу "Холостяк" и объяснила свою позицию относительно главного героя.

По словам спортсменки, ей не импонирует актер Тарас Цымбалюк, именно поэтому она сознательно пропустила этот сезон проекта. Магучих отметила, что не испытывает к нему симпатии как к мужчине.

В то же время легкоатлетка рассказала, что раньше шоу все же смотрела. В частности, она следила за первыми двумя сезонами, а также за одним из предыдущих выпусков, который выходил в период начала полномасштабного вторжения.

шоу Холостяк Тарас Цымбалюк Ярослава Магучих Легкая атлетика Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
