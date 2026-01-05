Магучих раскритиковала 14 сезон Холостяка с Тарасом Цымбалюком

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Украинская олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих ранее смотрела шоу "Холостяк". Однако, 14-й сезон с Тарасом Цымбалюком не вызвал у нее положительных эмоций.

Об этом Магучих сообщила в комментарии Sport-express.ua.

Реклама

Читайте также:

Тарас Цымбалюк. Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Магучих не понравился Цымбалюк

Магучих призналась, что не следит за нынешним сезоном шоу "Холостяк" и объяснила свою позицию относительно главного героя.

По словам спортсменки, ей не импонирует актер Тарас Цымбалюк, именно поэтому она сознательно пропустила этот сезон проекта. Магучих отметила, что не испытывает к нему симпатии как к мужчине.

В то же время легкоатлетка рассказала, что раньше шоу все же смотрела. В частности, она следила за первыми двумя сезонами, а также за одним из предыдущих выпусков, который выходил в период начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 18-летний украинский талантливый футболист снова может играть после странной и тяжелой травмы.

Также ранее экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев оставил послание Кириллу Буданову.