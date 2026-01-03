Учасниця Холостяка отримала пропозицію від відомого футболіста

Зірка Холостяка розповіла, чи зрадила Цимбалюку з футболістом
Зірка 14-го сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова покинула шоу на ранніх етапах. Причиною цього стало кохання з футболістом Миколою Кухаревичем.
На постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" Зотова розповіла, що сталося з нею в особистому житті.
Чи вийшла Діана заміж
Під час постшоу Зотова зізналася, що стосунки з Кухаревичем вийшли на новий етап, оскільки вона отримала пропозицію руки і серця від футболіста.
Діана продемонструвала подаровану каблучку і зізналася, що весілля ще не було.
Зотова покинула проєкт у п’ятому випуску, заявивши головному герою Тарасу Цимбалюку, що має почуття до колишнього хлопця.
Публіка підозрювала Діану в нещирості, оскільки про їхній розрив з Кухаревичем стало відомо перед самим шоу.
Натомість участь у проєкті дозволила дівчині прокачати свою сторінку в Instagram, де вона мала слабку базу підписників. Після шоу кількість її підписників сягнула 60 тисяч.
