Україна
Зірка Холостяка розповіла, чи зрадила Цимбалюку з футболістом

Зірка Холостяка розповіла, чи зрадила Цимбалюку з футболістом

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 06:55
Учасниця Холостяка отримала пропозицію від відомого футболіста
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зірка 14-го сезону шоу "Холостяк" Діана Зотова покинула шоу на ранніх етапах. Причиною цього стало кохання з футболістом Миколою Кухаревичем.

На постшоу "Холостяк. Життя після проєкту" Зотова розповіла, що сталося з нею в особистому житті.

Читайте також:
Диана Зотова
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Чи вийшла Діана заміж

Під час постшоу Зотова зізналася, що стосунки з Кухаревичем вийшли на новий етап, оскільки вона отримала пропозицію руки і серця від футболіста.

Діана продемонструвала подаровану каблучку і зізналася, що весілля ще не було.

Зотова покинула проєкт у п’ятому випуску, заявивши головному герою Тарасу Цимбалюку, що має почуття до колишнього хлопця.

Публіка підозрювала Діану в нещирості, оскільки про їхній розрив з Кухаревичем стало відомо перед самим шоу.

Натомість участь у проєкті дозволила дівчині прокачати свою сторінку в Instagram, де вона мала слабку базу підписників. Після шоу кількість її підписників сягнула 60 тисяч.

шоу Холостяк футбол Микола Кухаревич дружини футболістів Діана Зотова
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
