Участница Холостяка получила предложение от известного футболиста

Звезда 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова покинула шоу на ранних этапах. Причиной этого стала любовь с футболистом Николаем Кухаревичем.

На постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта" Зотова рассказала, что произошло с ней в личной жизни.

Вышла ли Диана замуж

Во время постшоу Зотова призналась, что отношения с Кухаревичем вышли на новый этап, поскольку она получила предложение руки и сердца от футболиста.

Диана продемонстрировала подаренное кольцо и призналась, что свадьбы еще не было.

Зотова покинула проект в пятом выпуске, заявив главному герою Тарасу Цимбалюку, что испытывает чувства к бывшему парню.

Публика подозревала Диану в неискренности, поскольку об их разрыве с Кухаревичем стало известно перед самым шоу.

Зато участие в проекте позволило девушке прокачать свою страницу в Instagram, где она имела слабую базу фолловеров. После шоу количество ее подписчиков достигло 60 тысяч.

