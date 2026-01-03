Видео
Звезда Холостяка рассказала, изменила ли Цимбалюку с футболистом

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 06:55
Участница Холостяка получила предложение от известного футболиста
Диана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Звезда 14-го сезона шоу "Холостяк" Диана Зотова покинула шоу на ранних этапах. Причиной этого стала любовь с футболистом Николаем Кухаревичем.

На постшоу "Холостяк. Жизнь после проекта" Зотова рассказала, что произошло с ней в личной жизни.

Диана Зотова
Вышла ли Диана замуж

Во время постшоу Зотова призналась, что отношения с Кухаревичем вышли на новый этап, поскольку она получила предложение руки и сердца от футболиста.

Диана продемонстрировала подаренное кольцо и призналась, что свадьбы еще не было.

Зотова покинула проект в пятом выпуске, заявив главному герою Тарасу Цимбалюку, что испытывает чувства к бывшему парню.

Публика подозревала Диану в неискренности, поскольку об их разрыве с Кухаревичем стало известно перед самым шоу.

Зато участие в проекте позволило девушке прокачать свою страницу в Instagram, где она имела слабую базу фолловеров. После шоу количество ее подписчиков достигло 60 тысяч.

шоу Холостяк футбол Николай Кухаревич жены футболистов Диана Зотова
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
