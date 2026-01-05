Відео
Головна Спорт Алієв яскраво згадав про Буданова в день його 40-річчя

Алієв яскраво згадав про Буданова в день його 40-річчя

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 07:55
Алієв привітав Буданова з 40-річчям та згадав давнє знайомство
Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Новоспечений очільник Офісу Президента України Кирило Буданов 4 січня відсвяткував своє 40-річчя. Про знайомство з колишнім главою ГУР згадав ексфутболіст "Динамо" Київ Олександр Алієв.

Відомий спортсмен в Instagram привітав Буданова з Днем народження.

Читайте також:

Алієв раніше познайомився з Будановим

Колишній футболіст "Динамо" Київ цього року вирішив публічно привітати Буданова з днем народження.

Алієв опублікував архівне спільне фото з Будановим, на якому разом із ними також зображений Артем Мілевський. Світлину було зроблено раніше, однак саме її ексзірка київського клубу вирішив використати для привітання.

Артем Милевский, Кирилл Буданов, Александр Алиев
Артем Мілевський, Кирило Буданов та Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Короткий підпис до фото був лаконічним: "З днем народження, генерале".

Зазначимо, що раніше Алієв та Мілевський були учасниками благодійних футбольних матчів, де збирали кошти для Збройних сил та Головного управління розвідки.

Нагадаємо, 18-річний український талановитий футболіст відновився після перелому руки.

"Рома" запропонувала Довбика в італійський топовий футбольний клуб.

Офіс президента футбол Динамо Кирило Буданов Олександр Аліев
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
