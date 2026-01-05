Алієв привітав Буданова з 40-річчям та згадав давнє знайомство

Алієв яскраво згадав про Буданова в день його 40-річчя
Новоспечений очільник Офісу Президента України Кирило Буданов 4 січня відсвяткував своє 40-річчя. Про знайомство з колишнім главою ГУР згадав ексфутболіст "Динамо" Київ Олександр Алієв.
Відомий спортсмен в Instagram привітав Буданова з Днем народження.
Алієв раніше познайомився з Будановим
Колишній футболіст "Динамо" Київ цього року вирішив публічно привітати Буданова з днем народження.
Алієв опублікував архівне спільне фото з Будановим, на якому разом із ними також зображений Артем Мілевський. Світлину було зроблено раніше, однак саме її ексзірка київського клубу вирішив використати для привітання.
Короткий підпис до фото був лаконічним: "З днем народження, генерале".
Зазначимо, що раніше Алієв та Мілевський були учасниками благодійних футбольних матчів, де збирали кошти для Збройних сил та Головного управління розвідки.
Нагадаємо, 18-річний український талановитий футболіст відновився після перелому руки.
"Рома" запропонувала Довбика в італійський топовий футбольний клуб.
Читайте Новини.LIVE!