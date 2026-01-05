Алієв привітав Буданова з 40-річчям та згадав давнє знайомство

Олександр Алієв. Фото: кадр з відео

Новоспечений очільник Офісу Президента України Кирило Буданов 4 січня відсвяткував своє 40-річчя. Про знайомство з колишнім главою ГУР згадав ексфутболіст "Динамо" Київ Олександр Алієв.

Відомий спортсмен в Instagram привітав Буданова з Днем народження.

Алієв раніше познайомився з Будановим

Колишній футболіст "Динамо" Київ цього року вирішив публічно привітати Буданова з днем народження.

Алієв опублікував архівне спільне фото з Будановим, на якому разом із ними також зображений Артем Мілевський. Світлину було зроблено раніше, однак саме її ексзірка київського клубу вирішив використати для привітання.

Артем Мілевський, Кирило Буданов та Олександр Алієв. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Короткий підпис до фото був лаконічним: "З днем народження, генерале".

Зазначимо, що раніше Алієв та Мілевський були учасниками благодійних футбольних матчів, де збирали кошти для Збройних сил та Головного управління розвідки.

