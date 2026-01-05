Алиев поздравил Буданова с 40-летием и вспомнил давнее знакомство

Александр Алиев. Фото: кадр из видео

Новоиспеченный глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 4 января отпраздновал свое 40-летие. О знакомстве с бывшим главой ГУР вспомнил экс-футболист "Динамо" Киев Александр Алиев.

Известный спортсмен в Instagram поздравил Буданова с Днем рождения.

Алиев ранее познакомился с Будановым

Бывший футболист "Динамо" Киев в этом году решил публично поздравить Буданова с днем рождения.

Алиев опубликовал архивное совместное фото с Будановым, на котором вместе с ними также запечатлен Артем Милевский. Фотография была сделана ранее, однако именно ее экс-звезда киевского клуба решил использовать для поздравления.

Артем Милевский, Кирилл Буданов и Александр Алиев. Фото: instagram.com/aliev_sasha8

Короткая подпись к фото была лаконичной: "С днем рождения, генерал".

Отметим, что ранее Алиев и Милевский были участниками благотворительных футбольных матчей, где собирали средства для Вооруженных сил и Главного управления разведки.

