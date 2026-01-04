Довбика запропонували Ювентусу: Рома готова продати українця

Довбика запропонували європейському гранду
Українському нападнику італійської "Роми" Артему Довбику продовжують шукати нову команду. Пропозиції надсилають клубам з Серії А, АПЛ, Ла Ліги та з Турецької Суперліги.
Про чергову пропозицію щодо Довбика повідомив портал Il Tempo.
Довбик може перейти до гранду
За інформацією джерела, 28-річного українського форварда запропонували керівництву "Ювентуса", яке шукає варіанти для підсилення лінії атаки. У Турині стежать за ситуацією навколо гравця на тлі стосунків з тренерським штабом.
У "Ромі" не приховують, що готові розглянути продаж Довбика. Головний тренер команди Джан Пʼєро Гасперіні робить ставку на нападників іншого профілю, тому римляни не планують орендних схем і розраховують на повноцінний трансфер з максимальною фінансовою вигодою.
Окремо зазначається, що 10% від суми майбутнього продажу українця отримає "Жирона", звідки він перейшов до Італії. Цей пункт може вплинути на підсумкову вартість угоди, але не зменшує інтересу з боку туринців.
У поточному сезоні Довбик провів 15 матчів за "Рому", відіграв 594 хвилини та записав на свій рахунок два голи й два асисти.
