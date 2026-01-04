Відео
Спорт Довбика запропонували європейському гранду

Довбика запропонували європейському гранду

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 23:38
Довбика запропонували Ювентусу: Рома готова продати українця
Артем Довбик. Фото: Reuters

Українському нападнику італійської "Роми" Артему Довбику продовжують шукати нову команду. Пропозиції надсилають клубам з Серії А, АПЛ, Ла Ліги та з Турецької Суперліги.

Про чергову пропозицію щодо Довбика повідомив портал Il Tempo.


Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик може перейти до гранду

За інформацією джерела, 28-річного українського форварда запропонували керівництву "Ювентуса", яке шукає варіанти для підсилення лінії атаки. У Турині стежать за ситуацією навколо гравця на тлі стосунків з тренерським штабом.

У "Ромі" не приховують, що готові розглянути продаж Довбика. Головний тренер команди Джан Пʼєро Гасперіні робить ставку на нападників іншого профілю, тому римляни не планують орендних схем і розраховують на повноцінний трансфер з максимальною фінансовою вигодою.

Окремо зазначається, що 10% від суми майбутнього продажу українця отримає "Жирона", звідки він перейшов до Італії. Цей пункт може вплинути на підсумкову вартість угоди, але не зменшує інтересу з боку туринців.

У поточному сезоні Довбик провів 15 матчів за "Рому", відіграв 594 хвилини та записав на свій рахунок два голи й два асисти.

Нагадаємо, 18-річний український футболіст відновився після важкої травми.

В січні мадридський "Реал" планує віддати 120 млн єврок за гравця "Ліверпуля".

футбол Артем Довбик Футбол трансфери Ювентус українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
