Главная Спорт Довбика предложили европейскому гранду

Довбика предложили европейскому гранду

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 23:38
Довбика предложили Ювентусу: Рома готова продать украинца
Артем Довбик. Фото: Reuters

Украинскому нападающему итальянской "Ромы" Артему Довбику продолжают искать новую команду. Предложения присылают клубам из Серии А, АПЛ, Ла Лиги и из Турецкой Суперлиги.

Об очередном предложении по Довбику сообщил портал Il Tempo.

Довбик может перейти в гранд

По информации источника, 28-летнего украинского форварда предложили руководству "Ювентуса", которое ищет варианты для усиления линии атаки. В Турине следят за ситуацией вокруг игрока на фоне отношений с тренерским штабом.

В "Роме" не скрывают, что готовы рассмотреть продажу Довбика. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини делает ставку на нападающих другого профиля, поэтому римляне не планируют арендных схем и рассчитывают на полноценный трансфер с максимальной финансовой выгодой.

Отдельно отмечается, что 10% от суммы будущей продажи украинца получит "Жирона", откуда он перешел в Италию. Этот пункт может повлиять на итоговую стоимость сделки, но не уменьшает интереса со стороны туринцев.

В текущем сезоне Довбик провел 15 матчей за "Рому", отыграл 594 минуты и записал на свой счет два гола и два ассиста.

Напомним, 18-летний украинский футболист восстановился после тяжелой травмы.

В январе мадридский "Реал" планирует отдать 120 млн еврок за игрока "Ливерпуля".

футбол Артем Довбик Футбол трансферы Ювентус украинские легионеры (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
