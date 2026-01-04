Довбика предложили Ювентусу: Рома готова продать украинца

Довбика предложили европейскому гранду
Украинскому нападающему итальянской "Ромы" Артему Довбику продолжают искать новую команду. Предложения присылают клубам из Серии А, АПЛ, Ла Лиги и из Турецкой Суперлиги.
Об очередном предложении по Довбику сообщил портал Il Tempo.
Довбик может перейти в гранд
По информации источника, 28-летнего украинского форварда предложили руководству "Ювентуса", которое ищет варианты для усиления линии атаки. В Турине следят за ситуацией вокруг игрока на фоне отношений с тренерским штабом.
В "Роме" не скрывают, что готовы рассмотреть продажу Довбика. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини делает ставку на нападающих другого профиля, поэтому римляне не планируют арендных схем и рассчитывают на полноценный трансфер с максимальной финансовой выгодой.
Отдельно отмечается, что 10% от суммы будущей продажи украинца получит "Жирона", откуда он перешел в Италию. Этот пункт может повлиять на итоговую стоимость сделки, но не уменьшает интереса со стороны туринцев.
В текущем сезоне Довбик провел 15 матчей за "Рому", отыграл 594 минуты и записал на свой счет два гола и два ассиста.
