Рома домовилась продати Довбика у Фенербахче

Артем Довбик. Фото: Reuters

Італійська "Рома" хоче позбутися від українського нападника Артема Довбика. Футболіста пропонують клубам із різних чемпіонатів.

Паблік Mekteb-i Gala повідомив, що "Рома" вже домовилась про трансфер Довбика.

Довбик поїде в слабший чемпіонат

За інформацією джерела, "Рома" запропонувала Довбика турецькому "Фенербахче" і отримала згоду. Клуб зі Стамбула узгодив умови угоди з римлянами, однак сам футболіст наразі не поспішає з остаточним рішенням.

Довбик очікує на можливі пропозиції з англійської Прем’єр-ліги, тому взяв паузу, призупинивши переговори з "Фенербахче".

Таким чином, подальша доля українського форварда залежить від активності клубів АПЛ. Якщо конкретних пропозицій з Англії не надійде, турецький варіант може знову стати для нього пріоритетним. Однак на горизонті в Довбика також є "Наполі" і "Бетіс".

Зазначимо, що "Фенербахче" після початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував Росію, грав із російськими клубами, а його фанати надягали маски з обличчям Путіна на матчах проти "Динамо".

