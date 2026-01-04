Відео
Довбика погодились продати в клуб, який любить грати з росіянами

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 18:59
Рома домовилась продати Довбика у Фенербахче
Артем Довбик. Фото: Reuters

Італійська "Рома" хоче позбутися від українського нападника Артема Довбика. Футболіста пропонують клубам із різних чемпіонатів.

Паблік Mekteb-i Gala повідомив, що "Рома" вже домовилась про трансфер Довбика.

Читайте також:
Артем Довбик
Довбик поїде в слабший чемпіонат

За інформацією джерела, "Рома" запропонувала Довбика турецькому "Фенербахче" і отримала згоду. Клуб зі Стамбула узгодив умови угоди з римлянами, однак сам футболіст наразі не поспішає з остаточним рішенням.

Довбик очікує на можливі пропозиції з англійської Прем’єр-ліги, тому взяв паузу, призупинивши переговори з "Фенербахче".

Таким чином, подальша доля українського форварда залежить від активності клубів АПЛ. Якщо конкретних пропозицій з Англії не надійде, турецький варіант може знову стати для нього пріоритетним. Однак на горизонті в Довбика також є "Наполі" і "Бетіс".

Зазначимо, що "Фенербахче" після початку повномасштабного вторгнення в Україну відвідував Росію, грав із російськими клубами, а його фанати надягали маски з обличчям Путіна на матчах проти "Динамо".

Нагадаємо, мадридський "Реал" готовий у січні суттєво переплатити за гравця "Ліверпуля".

У головного тренер "Реалу" Хабі Алонсо є три матчі на виправлення гри команди.

футбол Артем Довбик Футбол трансфери Фенербахче українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
